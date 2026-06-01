El 45% de empresas españolas sufren pérdidas económicas por la inacción climática

De acuerdo con el Informe de Riesgos Globales de 2025 del Foro Económico Mundial, los eventos climáticos extremos van a representar el riesgo de más impacto sobre la economía global durante la próxima década. Se estima que cada dólar invertido en técnicas de adaptación al cambio climático puede generar más de 10,50 dólares en beneficios en un periodo de 10 años.

Europa es el continente que más se está calentando y en el que los eventos climáticos extremos, como pueden ser las inundaciones, las sequías y los grandes incendios forestales, ya suman al año un coste estimado de 50.000 millones de euros.

En particular, España es el país que está más expuesto a que estos eventos climáticos sean más frecuentes, cómo ocurrió que los incendios en Castilla y León fueran de los más grandes en la historia de Europa. También hay que recordar que, además del profundo impacto social y humano de la DANA de Valencia de 2024, también supuso unas pérdidas económicas de alrededor de 10.000 millones de euros, de acuerdo con el Banco de España.

Los principales puntos del informe incluyen:

El 45% de las organizaciones consultadas ya han sufrido pérdidas financieras debido a eventos climáticos extremos en España.

Menos de 1 de cada 3 empresas (29%) ha completado una evaluación del riesgo climático físico .

. Los encuestados han puntuado de media una preocupación del 3 sobre 5, lo que indica una preocupación grave sobre este asunto, pero una imposibilidad de tomar acción inmediatamente.

Entre el 45% de las empresas que declararon haber experimentado disrupciones relacionadas con el clima, las pérdidas individuales oscilaron entre menos de 10.000 euros y más de 500.000 euros por evento. Cuatro organizaciones reportaron pérdidas superiores a los 500.000 euros tras un único evento climático .

. El 58% de los encuestados no ha realizado ni tiene previsto realizar una evaluación del riesgo climático físico, a pesar de que casi la mitad ya ha experimentado pérdidas reales.

Mitiga Solutions es una compañía de inteligencia de riesgo climático que ayuda a las organizaciones a entender, cuantificar y actuar ante los riesgos climáticos físicos. El Dr. Alejandro Martí, CEO y Co-fundador de Mitiga Solutions, declara: «Las implicaciones financieras del cambio climático para las empresas de todo el mundo, pero especialmente en Europa, nunca han sido tan evidentes, como demuestra el hecho de que el 45 % de las empresas encuestadas en España ya ha sufrido pérdidas.

Menos conocido es el potencial de generar valor en los próximos años mediante un enfoque proactivo de preparación frente al cambio climático. Las empresas que evalúen sus riesgos y se preparen desde hoy estarán mejor posicionadas para proteger sus operaciones, acceder a cobertura aseguradora y tomar decisiones de inversión más resilientes«.

La encuesta mostró que aunque las empresas son conscientes del coste del cambio climático, y que muchas de ellas ya lo han experimentado, existe una dificultad para traducir esa consciencia en acciones tangibles y operacionales.

Los encuestados citaron diversas razones por las que, hasta el momento, han sido incapaces de implementar esos cambios. Las «prioridades contrapuestas y los recursos limitados» son los principales motivos que impiden iniciar operaciones para llegar a ser resilientes al clima. Para otros, la «falta de experiencia interna» y la «incertidumbre regulatoria» se mencionaron como obstáculos insalvables para la acción.

Alrededor de 1 de cada 5 encuestados afirmó que no observa un «riesgo físico material» para su negocio. La realidad es que incluso ellos dependen de partners, proveedores y clientes para los que los riesgos climáticos son algo real.

Para abordar las barreras mencionadas, el informe sugiere una serie de pasos que los negocios pueden seguir para aplacar el impacto del cambio climático en los años venideros:

Identificar y priorizar las amenazas climáticas físicas relevantes. Llevar a cabo una evaluación de riesgo climático físico que mapee los activos y operaciones contra escenarios prospectivos de amenazas climáticas. Integrar los hallazgos del riesgo climático en marcos ERM, decisiones de asignación de capital, planificación de seguros, planificación de ubicación para nuevos sitios y proyecciones financieras a largo plazo. Priorizar estrategias de adaptación que aborden riesgos específicos materiales mientras se integran con los objetivos comerciales existentes. Aprovechar los seguros; las organizaciones que pueden demostrar una exposición climática física evaluada y abordada están en una posición de negociación significativamente más fuerte con las aseguradoras. Fomentar la colaboración intersectorial para amplificar el impacto de las acciones individuales.

En sectores como la IA, los ingenieros suelen diseñar centros de datos utilizando informes de inundaciones retrospectivos de los últimos 25 años para evaluar el riesgo. Esto no puede predecir efectivamente eventos climáticos futuros y, lo que es importante, afecta a las aseguradoras, quienes luchan por construir una visión clara y precisa del riesgo.

Cuando se confía en datos climáticos históricos en lugar de proyecciones de escenarios climáticos futuros, el riesgo se vuelve opaco, agravando el desafío de la suscripción, donde la cobertura depende de si los niveles de riesgo se mantienen dentro de umbrales de margen viable.

La gestión efectiva del riesgo climático se puede utilizar para construir empresas mejores, más asegurables y más cumplidas. Cada paso hacia marcos más resilientes puede reducir el impacto a menudo paralizante de eventos climáticos y de clima severo.

Un ejemplo de esto se puede ver en el trabajo realizado durante una colaboración entre Mitiga Solutions y Submer, proveedor de infraestructura full-stack de IA. El equipo de Submer se estaba expandiendo de ser un proveedor de sistemas de refrigeración a pasar a ser uno que diseña, construye y opera sus propios centros directamente.

Para protegerse de amenazas futuras relacionadas con el clima, el equipo encargó una evaluación del riesgo climatico físico en toda la empresa, incluyendo mapeo de inundaciones actual, imágenes satelitales y proyecciones climáticas prospectivas, no solo promedios históricos.

Los hallazgos se integraron en las actividades de selección de sitio y diseño, un proceso que ahora se está duplicando para proyectos en otras geografías. Para la industria de la IA, el punto crítico es el tiempo. Reestructurar un centro de datos después de la construcción debido a la amenaza de eventos climáticos es mucho más costoso que evaluar la resistencia climática de un sitio en la etapa de diseño.

El Banco Central Europeo ya ha tomado acciones para animar a las empresas españolas a protegerse de las amenazas climáticas. En 2025, ABANCA fué multada con 187.650 euros, mientras que Crédit Agricole también recibió otra multa de 7.551.050 euros por deficiencias similares en la gobernanza del riesgo climático.

Endeavor Spain es una red de emprendedores de alto impacto que conecta a fundadores con una comunidad global de empresarios, mentores, inversores y asesores para impulsar el crecimiento de compañías transformadoras. A través de esta red, Endeavor ayuda a los emprendedores a tomar mejores decisiones en momentos de rápido crecimiento, disrupción e incertidumbre.

Andrés Tallos, Managing Director of Endeavor Spain, dice: «Los emprendedores siempre han operado al borde de la incertidumbre. Cuestionan, se adaptan y construyen, a menudo cuando nadie más cree que sea el momento es el adecuado. La resiliencia climática no es diferente. Recompensa a quienes tienen la visión de identificar el riesgo antes de que se materialice, la agilidad para responder antes de que se escale y la ambición de transformar una amenaza en una ventaja competitiva. Ese no es un nuevo conjunto de habilidades nuevo para los emprendedores. Es simplemente lo que hacen».

El informe de hoy es una indicación clara de que, para muchos negocios españoles, las barreras existentes para poder implementar medidas frente al cambio climático se sienten prohibitivas. Sin embargo, sin acción, las empresas de todo el país están completamente expuestas a eventos climáticos cada vez más severos y frecuentes.

Mitiga Solutions y Endeavor Spain invitan conjuntamente a los profesionales empresariales a leer el documento técnico compilado y considerar cómo la inteligencia climática prospectiva puede ayudar a fortalecer la resistencia, mejorar la asegurabilidad y apoyar el crecimiento a largo plazo.