Los ‘robotaxis’ de Uber llegarán a Madrid a finales de este año

El transporte urbano autónomo denominado ‘robotaxi’ inaugurará su operativa en España a final de año en Madrid, a través de la aplicación de Uber y en colaboración con el Gobierno de la Comunidad autónoma.

Uber, WeRide y AVOMO, las compañías promotoras, han comunicado este martes que prevén incorporar cientos de robotaxis a medida que se vayan alcanzando los principales hitos operativos.

Se trata de un servicio comercial plenamente autónomo para las principales áreas urbanas de la ciudad.

Los usuarios podrán solicitar trayectos en vehículos autónomos y el despliegue de la flota se realizará de forma progresiva y, en una primera fase, contará con operadores de seguridad a bordo.

La misma experiencia de transporte y movilidad urbana de WeRide y Uber con los robotaxis ya está operativa en Abu Dabi y Dubai, en tanto que Riad será, previsiblemente, la próxima ciudad en sumarse, hasta alcanzar once capitales en total hasta 2030.

El director global de Movilidad Autónoma de Uber, Sarfraz Maredia, señala en una nota que, gracias al marco regulatorio «claro» de Madrid y a sus socios locales de referencia, esta ciudad «tiene todo lo necesario para convertirse en el mercado europeo líder en vehículos autónomos».