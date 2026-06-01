Telefónica anuncia un acuerdo para comprar la plataforma LineoX a Asterion

La empresa Telefónica ha alcanzado un acuerdo para adquirir LineoX, operador de ‘backhaul’ rural, a Axión/LineoX, compañía participada por el fondo español Asterion Industrial Partners, según ha informado este lunes en una nota de prensa, en la que no han especificado los detalles económicos de la operación.

LineoX es una de las principales redes rurales de radioenlaces de España, de acuerdo con la información facilitada por Telefónica, que explica que esta compra refuerza su control sobre capacidades estratégicas de red en el país y refleja una estrategia industrial centrada en reforzar activos críticos y mejorar la resiliencia.

En concreto, LineoX proporciona infraestructura crítica de ‘backhauling’ para la conectividad móvil, especialmente en zonas rurales y de menor densidad de población.

En una red de telecomunicaciones, el ‘backhaul’ es el tramo que enlaza la infraestructura de red local, como puede ser una antena, con la red central de un operador de telecomunicaciones.

Asterion adquirió la cartera subyacente de radioenlaces de microondas a Telefónica en 2020 mediante un ‘carve-out’ (operación a través de la cual una empresa separa una unidad de negocio o activo para convertirlo en una entidad independiente).

Desde entonces, el fondo ha desarrollado LineoX como una plataforma de infraestructuras plenamente independiente y la ha integrado dentro de un grupo mayorista de telecomunicaciones más amplio junto a Axión, con presencia en radioenlaces, torres, broadcasting y transporte de fibra.

Para el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, esta operación «está plenamente alineada» con la estrategia de su compañía, cuyo foco se encuentra en «reforzar de forma rigurosa el control sobre aquellas capacidades que son críticas» para su red.

En su opinión, la integración de LineoX reforzará la capacidad de Telefónica para seguir invirtiendo «en la calidad, fiabilidad y evolución futura» de su infraestructura.