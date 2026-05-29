Telefónica se refuerza con la llegada del Papa

Telefónica, como colaborador tecnológico principal de la visita del Papa a España, será el operador principal de las comunicaciones del Sumo Pontífice y su comitiva, además de realizar una optimización de la red sin precedentes con motivo de la gira pastoral de León XIV que recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias (Gran Canaria y Tenerife) del 6 al 12 de junio.

Como colaborador tecnológico de la visita del Papa a España, Telefónica asume la responsabilidad de garantizar las comunicaciones de la comitiva pontificia y de la organización que acompaña a León XIV en su gira pastoral.

En virtud de un acuerdo de colaboración, la operadora pondrá al servicio del evento su amplia infraestructura de telecomunicaciones, su experiencia en la gestión de grandes acontecimientos y una capacidad de innovación y despliegue tecnológico para ofrecer una conectividad segura, estable y de alta calidad.

Borja Ochoa, Presidente de Telefónica España, señala: “Nuestro compromiso es ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales. Durante la visita del Papa León XIV a España ponemos toda nuestra capacidad tecnológica y humana al servicio de un evento de gran relevancia social, garantizando una conectividad robusta a todos los asistentes, así como al personal que desarrolle su actividad profesional”.

Gracias a este despliegue, tanto el equipo pontificio como los miles de asistentes y profesionales implicados en la coordinación de los actos podrán contar con un servicio de conectividad fiable, reflejo del compromiso de Telefónica con el éxito de un evento de relevancia internacional.

Telefónica consolida su rol como referencia institucional en España

De este modo, Telefónica consolida su rol como referencia institucional en España y reafirma su compromiso de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales. Asimismo, Telefónica está desplegando un plan especial que incluye el refuerzo y optimización de un total de más de 1.300 puntos de red, lo que permitirá reforzar la conectividad a asistentes, voluntarios, medios de comunicación y servicios públicos durante la estancia, desplazamientos y encuentros públicos del Sumo Pontífice en las diferentes localidades que los acogen.

Además de esta operativa en la red, Telefónica desplegará cuatro unidades móviles dotadas de 5G de altas prestaciones y diez mochilas satelitales en puntos clave como refuerzo de cobertura, ante la gran afluencia prevista de personas que realizarán un uso intensivo de sus móviles tanto para comunicaciones personales como profesionales de voz y datos.

Adicionalmente, se desplazará un equipo especial de personal técnico de Telefónica que ofrecerá soporte en calle 24×7 para supervisar sobre el terreno el funcionamiento de la red y realizar una intervención inmediata en caso de ser necesaria.

A todo ello, sumar un refuerzo especial de un equipo humano de más de 60 personas que se dedicará en exclusiva a la vigilancia desde el CNSO (Centro Nacional de Supervisión y Operación) de Telefónica en Madrid de este dispositivo especial por los distintos puntos geográficos donde se desarrollará la visita de León XIV.