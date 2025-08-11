BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, ha participado en la compra de la aseguradora alemana.

Aseguradoras como Allianz y gestores de activos como BlackRock completan la adquisición de Viridium

El consorcio de aseguradoras y gestores de activos de primer nivel, que incluye a Allianz, BlackRock, Generali Financial Holdings1, Hannover Re y T&D Holdings, anunció hoy que ha completado la adquisición de Viridium Group, una plataforma líder europea de consolidación de seguros de vida, de Cinven.

La transacción se anunció inicialmente el 19 de marzo de 2025.

El consorcio anunció además que Santander Insurance y PG3, la oficina familiar de los tres cofundadores de Partners Group, reemplazarán a Hannover Re como miembros del consorcio a partir del 30 de septiembre de 2025.

El consorcio formado por Allianz, BlackRock, Generali Financial Holdings , Hannover Re y T&D Holdings completa la adquisición de Viridium Group a Cinven

Viridium seguirá siendo una plataforma independiente. Sus asegurados se beneficiarán de unas capacidades de seguros y gestión de activos más avanzadas, lo que también contribuirá a que Viridium aproveche las oportunidades de crecimiento de un sector europeo de seguros de vida fragmentado.

Esta asociación entre las principales instituciones financieras y Viridium contribuirá al desarrollo del mercado europeo de seguros de vida cerrados y ofrecerá además a la industria de seguros europea opciones para la gestión de libros de seguros de vida cerrados.

Viridium Group es la principal aseguradora de vida de Alemania, con más de 3,2 millones de contratos y aproximadamente 68 000 millones de euros en activos gestionados (a finales de 2024). Con una cuota de mercado cercana al cinco por ciento, Viridium es una de las cinco mayores aseguradoras de vida de Alemania, una de las dos primeras en Europa continental y una de las diez primeras a nivel mundial.