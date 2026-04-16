Banco Mediolanum refuerza su presencia en Aragón con una nueva oficina en Zaragoza

Banco Mediolanum ha inaugurado una nueva Family Bankers’ Office en Zaragoza, ubicada en el paseo de la Independencia, en línea con su estrategia de expansión y consolidación de su modelo de asesoramiento financiero personalizado.

Banco Mediolanum apuesta por un espacio más amplio y céntrico, con una superficie de 265 metros cuadrados, diseñado para fortalecer la relación a largo plazo con sus clientes. La oficina dispone de varios despachos para atención individual y una sala de actos, lo que permitirá impulsar tanto la actividad comercial como la captación de nuevos profesionales.

Este paso se enmarca en el desarrollo de su red de Family Bankers, uno de los pilares clave de su modelo de negocio. En Aragón, el banco cerró 2025 con más de 3.000 clientes y un volumen de 139,6 millones de euros en recursos gestionados, cifras que respaldan su objetivo de seguir creciendo en la región.