Bankinter acumula 9.800 millones de euros en fondos perfilados de la gama Premium al cierre de julio

Bankinter consolida su gama de fondos perfilados, diseñados para los diferentes perfiles de inversor. La categoría “Premium” creada por su gestora, Bankinter Gestión de Activos, explica el aumento de la captación en recursos fuera de balance por parte del banco. Al cierre de julio, el volumen total en Fondos Premium se sitúa en 9.800 millones de euros, un 42% más que al cierre de julio de 2024. Solo en lo que va de este año el volumen de patrimonio en esta categoría de fondos se ha incrementado en 1.632 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 20%.

Dentro de ese global de 9.800 millones en fondos de la categoría “Premium”, 4.500 millones corresponden a los fondos Premium de Renta Fija tanto a corto como a largo plazo, y 5.300 millones al resto de fondos Premium en sus diferentes carteras según el perfil inversor: Premium Defensivo, Conservador, Moderado, Dinámico y Agresivo.

El último de los fondos “Premium” de la entidad, el octavo de esta gama, es el fondo Bankinter Premium Ahorro, lanzado el mes pasado. Se trata de un producto también creado y gestionado por Bankinter Gestión de Activos y que se dirige a un tipo de inversor conservador y muy centrado en el corto plazo.

Bankinter Gestión de Activos ha detectado el auge de los fondos de renta fija a corto plazo y a largo, con los que ha captado 4.500 millones de euros

Es un fondo de renta fija, con vocación internacional y una duración media máxima de seis meses, que invierte en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y depósitos, y hasta un 20% en activos high yield. Se puede contratar a partir de 10.000 euros de inversión en Clase Retail y a partir de 500.000 euros en Clase Privada.

La gestora busca que este nuevo fondo capte patrimonio de inversores que hasta ahora podían preferir otros monetarios o productos de renta fija de ultracorto plazo en otras entidades. Sin embargo, también recomiendan posiciones y fondos perfilados con exposición a renta variable con el fin de aspirar a posibilidades de rentabilidades más altas, puesto que sigue habiendo oportunidades en el mercado.

Por último, y además de los Premium, cabe destacar también la buena evolución de otra gama de perfilados como son los Fondos Platea, destinada a invertir de manera global con un solo producto, de forma activa y en multiactivos (acciones, bonos, divisas, etc.). Esta gama de fondos Platea registra ahora un patrimonio gestionado de 1.754 millones de euros, lo que representa un 1% más en términos interanuales.