Bestinver muestra una postura ‘agnóstica’, huye del pesimismo y opta por buenas inversiones.

La gestora de fondos de inversión y planes de pensiones Bestinver muestra una postura «agnóstica» ante cualquier escenario geopolítico y alza de inflación, alejándose del pesimismo del mercado al ser imposible saber lo que pasará y optando por aprovechar oportunidades.

En la presentación de la carta del primer trimestre del año, el director de inversiones de Bestinver, Mark Giacopazzi; el director de renta variable internacional, Tomás Pintó; el director de renta variable ibérica, Ricardo Seixas; el gestor de renta fija, Eduardo Roque; y el director de negocio, Rafael Amil, han coincidido en afirmar la valoración más atractiva que ofrece la renta variable respecto a principios de año.

Ante la incertidumbre actual, Giacopazzi ha apuntado que ante la imposibilidad de predecir lo que pueda ocurrir, la gestora se inclina en evaluar los movimientos de los índices en el trimestre que acaba de terminar y que se encuentran dentro de la normalidad estadística de las bolsas; ya que ha apuntado que una desviación hasta el 6 % no es una anomalía en renta variable.

Es por ello, que Giacopazzi ha insistido en que a pesar del «ruido mediático», la estructura de los mercados no se ha roto.

Bestinver, que avanza que los beneficios empresariales pueden ser menores de lo que habían previsto, del 12 % para EE.UU., y del 9 % para Europa, considera que las valoraciones actuales apuntan a rentabilidades atractivas para las bolsas a medio y largo plazo.

Bestinver administra activos por valor de cerca de 8.000 millones

Por ello, Bestinver, que administra activos por valor de cerca de 8.000 millones de euros, considera que a pesar de que la inestabilidad geopolítica ha eclipsado los sólidos fundamentales que impulsaron la economía y los mercados a principios de año, pero en ningún caso los ha anulado.

En referencia al mercado ibérico, la gestora se ha mostrado optimista ante que continúe con el buen ritmo que mantenía y Seixas ha destacado la incorporación a la cartera de Repsol, el aumento de peso en Puig; la reducción en Indr, y algo también en la banca en general.

A nivel internacional han comprado Saipem y han vendido Shell y BP, Qualcom y Valaris; mientras que han aumentado inversión en DSV, Lloyd’s, TSMC, Brenntag y Airbus.

Por otro lado, en relación a sus fondos de Bolsa internacional, Bestinver espear una revalorización próxima al 90 % entre este año y 2029.

En el caso de su fondo Bestinfond acumula ganancias en lo que va de año del 5,15 %

En el caso de su fondo Bestinfond acumula ganancias en lo que va de año del 5,15 %; Bestinver Internacional, del 5,75 %; y Bestinver Bolsa del 5,92 %.

Giacopazzi y Pintó han insistido en que mientras los shocks pasan, las tranformaciones permanecen en referencia a que la descarbonización de la industria ha servido para que la economía y por tanto los mercados sean hoy menos vulnerables ante un choque energético que hace 50 años.

En este sentido, ha dicho que el mercado se fija más en los futuros del petróleo que en el precio actual, por lo que ha considerado que de momento el precio del petróleo no es un problema.

En cuanto al crédito privado, Pintó ha dicho que no existe una «quiebra sistémica» del mismo y no supone un riesgo para el sistema financiero en su conjunto.

Al respecto, Giacopazzi ha apuntado que el problema existe por las presiones regulatorias que impusieron en EE.UU., después de la gran crisis financiera, y ha subrayado que lo que si sería un problema es que los bancos dejaran de dar dinero a la «gente real».