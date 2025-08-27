Blackstone: 11.805 millones de inversión en centros de datos en Aragón

La inversión del fondo estadounidense Blackstone en el campus de centros de datos de Calatorao (Zaragoza) ascenderá a 11.805 millones de euros, según la documentación del Plan de Interés General (PIGA) publicado en el Boletín Oficial de Aragón, lo que supone un aumento de 4.300 millones respecto al proyecto presentado en octubre.

Denominado Rhodes, el proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un campus data center en Calatorao, en una superficie de actuación de 223,4 hectáreas en el margen derecho de la autovía A-2, según la documentación publicada la víspera en el BOA.

El proyecto prevé las obras necesarias para transformar el suelo de la actual situación rural a suelo urbanizado y las infraestructuras de conexiones exteriores necesarias para el correcto funcionamiento de los centros de datos e incluye, entre otras, una nueva subestación eléctrica que abastecerá al campus con 650 MW de capacidad.

La inversión del fondo estadounidense Blackstone en Calatorao (Zaragoza) contempla la construcción de ocho edificios de centros de datos, así como los edificios auxiliares necesarios para el funcionamiento de los campus

Incluye la construcción de ocho edificios de centros de datos, así como los edificios auxiliares necesarios para el funcionamiento de los campus y la ejecución está prevista en dos fases, de forma que las obras de edificación y urbanización de la primera se llevarán a cabo entre el segundo trimestre de 2026 y concluirán a finales de 2035.

La segunda fase, que no forma parte del presente PIGA, consistirá en la ampliación de la primera, siguiendo las previsiones de mercado y cumpliendo con las condiciones técnicas necesarias para su desarrollo y para la misma se prevé un plazo de 7 años, según se recoge en el BOA.

La totalidad de la inversión del plan, que entra ahora en fase de consulta pública previa a su aprobación definitiva, incluyendo urbanización, obras de conexión con redes generales y edificación, será financiada por la compañía Calanza Inmuebles SL, sociedad española participada por fondos gestionados por Blackstone, lo cual garantiza la solvencia financiera del proyecto.

Solvencia técnica

Por otro lado, la solvencia técnica está asegurada por QTS, promotora delegada del proyecto y también controlada por fondos gestionados por Blackstone, que asumirá la gestión operativa una vez finalizadas las obras.

El 14 de octubre del año pasado, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunció que Blackstone invertiría 7.500 millones de euros en la construcción de un centro de datos en Calatorao y que el Consejo de Gobierno había aprobado declarar esta inversión de interés autonómico con interés general, lo que reduce a la mitad los plazos en los trámites administrativos.

Un proyecto que según Azcón generará 1.400 puestos de trabajo directos en Calatorao y su entorno y oportunidades profesionales en el sector de la tecnología y la construcción, y tendrá un impacto en el PIB de región de entre 16.000 y 25.450 millones de euros durante los próximos 25 años.