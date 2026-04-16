BNP Paribas AM lanza un fondo monetario en euros centrado en liquidez y preservación de capital

BNP Paribas Asset Management ha ampliado su oferta de soluciones de liquidez con el lanzamiento del BNP Paribas InstiCash EUR Government CNAV, un fondo monetario orientado a la gestión eficiente de tesorería en euros y con un enfoque claramente conservador.

El vehículo cuenta con calificación AAA y adopta una estructura CNAV (valor liquidativo constante), invirtiendo al menos el 99,5% de su cartera en deuda pública. Esta composición refuerza su perfil de bajo riesgo, con el objetivo de seguir la evolución de los tipos del mercado monetario a corto plazo, manteniendo al mismo tiempo una volatilidad reducida y altos niveles de liquidez tanto diaria como semanal.

Con un valor liquidativo fijado en 1 euro y una gestión basada en el coste amortizado, el fondo se presenta como una solución dirigida a inversores institucionales y corporativos que buscan preservar capital sin renunciar a una gestión eficiente de su liquidez.