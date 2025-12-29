BNP Paribas AM y AXA IM formalizan su integración

BNP Paribas Asset Management y AXA Investment Managers cerrarán oficialmente su proceso de fusión el próximo 31 de diciembre. En esa fecha se producirá un cambio de control intragrupo en la sociedad holding de BNPP AM, cuyo accionista pasará de ser BNP Paribas SA a BNP Paribas Cardif, al tiempo que se unificarán las sociedades holding de BNPP AM y AXA IM.

De forma paralela, AXA Investment Managers Paris se integrará en BNP Paribas Asset Management Europe, junto con sus sucursales en Países Bajos, Luxemburgo, Italia y España. El perímetro de la operación incluye también la integración de las plataformas inmobiliarias de AXA IM y BNPP REIM. Todo ello queda pendiente del cumplimiento de las condiciones habituales, incluidas las correspondientes aprobaciones regulatorias.

BNP Paribas AM cuenta con 11.886 millones de euros gestionados en España

La operación dará lugar a un actor de primer nivel en el panorama europeo de la gestión de activos. Con un volumen superior a 1,6 billones de euros bajo gestión, la entidad resultante se situará entre las tres mayores gestoras de Europa. Además, será el referente europeo en ahorro a largo plazo para aseguradoras y fondos de pensiones y uno de los principales líderes en inversiones alternativas, tanto en Europa como a escala global.

El impacto de la fusión también se dejará notar en el mercado español, donde se están reordenando las posiciones entre las grandes gestoras internacionales. De acuerdo con los datos del último Club de los 500 de la Revista FundsPeople, la suma de los negocios de BNPP AM y AXA IM en España situaría a la oficina de Sol Hurtado de Mendoza, al frente de BNP Paribas Asset Management en nuestro país, en la quinta posición por volumen de activos.

A los 11.886 millones de euros que gestionaba BNPP AM en España a cierre de septiembre se añadirían los 6.710 millones de AXA Investment Managers, alcanzando un total de 18.596 millones. Esta cifra permitiría a la gestora combinada situarse justo por delante de Vanguard y por detrás de DWS en el ranking nacional.