Buy & Hold traslada la depositaría de sus fondos a Cecabank

La gestora Buy & Hold ha llevado a cabo un cambio relevante en su estructura operativa al trasladar la depositaría de todos sus fondos a Cecabank, dejando atrás a Inversis como entidad custodio. Esta decisión supone la incorporación de cerca de 850 millones de euros al volumen en custodia de Cecabank, que consolida así su posición como líder del mercado español de depositaría, con un patrimonio que supera los 255.000 millones de euros.

Desde la gestora señalan que el cambio responde a la voluntad de mejorar la eficiencia operativa y optimizar los costes tanto de los fondos como de la propia sociedad gestora. En este sentido, uno de los vehículos más conservadores de la firma, el fondo de renta fija B&H Deuda FI, se beneficiará de una reducción de un punto básico en la comisión de depositaría, que pasa a situarse en el 0,04% anual.

La modificación del depositario afecta tanto a los fondos domiciliados en España como a los vehículos registrados en Luxemburgo, cuyo traspaso se había completado con anterioridad. La operación se ha realizado con la correspondiente autorización de los distintos supervisores, según han precisado desde la entidad.

En cuanto al volumen total gestionado por Buy & Hold, la firma administra actualmente más de 850 millones de euros, de los cuales alrededor de 210 millones corresponden a fondos de inversión registrados en España.