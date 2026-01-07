CA Auto Bank patrocinador de EBRO en el DAKAR 2026

CA Auto Bank manifiesta su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la competición, estrenándose como patrocinador del equipo EBRO Audax Motorsport en una de las más exigentes competiciones automovilísticas.

CA Auto Bank anuncia su patrocinio del equipo EBRO Audax Motorsport para el Rally Dakar 2026, una de las competiciones más exigentes del automovilismo mundial, que forma parte del FIA-FIM World Rally-Raid Championship. La colaboración se materializa en la participación del equipo en la categoría Ultimate / T1+, con CA Auto Bank como patrocinador. Un compromiso más en la alianza con el Grupo EBRO, de la que, actualmente, CA Auto Bank participa como su principal partner financiero, colaborando con orgullo en el resurgir de estahistórica marca española.

El equipo EBRO Audax Motorsport está liderado por Laia Sanz, una de las grandes leyendas del motor a nivel internacional, que se medirá en las duras pruebas de la competición al volante de un EBRO s800 XRR. La piloto española cuenta con un palmarés excepcional de 20 títulos mundiales, siendo la mujer con mejor rendimiento en la historia del Dakar, con 14 ediciones consecutivas finalizadas. Junto a ella, competirá como copiloto el italiano Maurizio Gerini que cuenta también con una amplia experiencia en Dakar.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de CA Auto Bank, en donde el trabajo en equipo y la innovación tecnológica representan dos pilares principales. CA Auto Bank apuesta así por la competición como espacio de innovación, tecnología y desarrollo sostenible, valores que comparte con EBRO, la marca legendaria del automovilismo español con más de 70 años de historia, que ha regresado con éxito creciente al mercado español.

Según palabras de Juan Manuel Pino Dronet, country manager de CA Auto Bank en España y Portugal, “esta colaboración con EBRO va más allá de la competición, evidencia los valores que las dos compañías compartimos: innovación y tecnología como motores de progreso y apuesta por la sostenibilidad en el futuro de la automoción”.