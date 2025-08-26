Caser Asesores Financieros abre nueva oficina en Santander y ficha a un directivo de Abanca

Caser Asesores Financieros amplía su oferta de asesoramiento financiero personalizado con la apertura de una nueva oficina en Cantabria, concretamente en Santander. De este modo, la red de agentes financieros del Grupo Caser continúa con su proceso de expansión, con presencia en 13 ciudades.

La nueva oficina, ubicada en Santander, estará a cargo de José Álvarez Pañeda procedente de Abanca. Con más de treinta años de experiencia en distintos cargos de responsabilidad en entidades financieras como Credit Lyonnais España, Banif, Inversis Banco, Andbank o Abanca Privada, José es licenciado en Empresariales por la Universidad de Cantabria, y cuenta con acreditaciones de la European Financial Planning Association (EFPA), así como con formación en gestión patrimonial por la Federación de Estudios Financierios (FEF) y el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

Caser incorpora a la oficina de Madrid a Juan Mel, procedente de iCapital, y especialista en instituciones religiosas

Por otra parte, se ha incorporado a la oficina de Madrid a Juan Mel, procedente de iCapital y especializado en el asesoramiento a instituciones religiosas. Con más de doce años de trayectoria en el sector financiero, Juan, graduado en Administración y Dirección de Empresas por Comillas (ICADE), ha desarrollado su carrera asesorando a clientes institucionales, destacando por su compromiso con la transparencia, la independencia y la construcción de relaciones de confianza duraderas. Antes de su paso por iCapital, Juan inició su carrera profesional en Daimler AG como contable, y posteriormente ejerció como gestor de equipo en OVB Allfinanz España, donde adquirió una sólida experiencia en liderazgo y en el acompañamiento a clientes en materia de planificación financiera.

Caser Asesores Financieros afianza así su red nacional, compuesta por más de medio centenar de agentes financieros, y continúa consolidando su posicionamiento como referente en el asesoramiento patrimonial integral. La firma, que actualmente gestiona un volumen de negocio de 700 millones de euros y cuenta con la confianza de más de 3.000 clientes, amplía de este modo su presencia en el norte de España y afianza sus objetivos de negocio y expansión.