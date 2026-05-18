Chino y Nacho emocionan a Madrid con la presentación de “Radio Venezuela” en una noche inolvidable

Madrid fue escenario el pasado jueves de una de las citas musicales más esperadas del año con el espectacular concierto de Chino & Nacho, quienes presentaron en directo su nuevo trabajo discográfico Radio Venezuela, en una producción impecable liderada por Laura Sánchez León. El evento contó además con el patrocinio de La Caraqueña, La Cachapera, Next Cargo y HP Group.

El evento reunió a un público completamente entregado, compuesto por amantes de la música latina, seguidores españoles y asistentes de distintas nacionalidades que disfrutaron de una propuesta artística moderna, emotiva y cargada de identidad cultural. Desde el inicio del espectáculo, la conexión entre los artistas y el público fue absoluta.

Lejos de recurrir únicamente a la nostalgia, Chino & Nacho apostaron por mostrar la evolución musical que representa Radio Venezuela, un álbum profundamente inspirado en sus raíces y concebido como un homenaje contemporáneo a Venezuela. La puesta en escena destacó por su dinamismo, calidad visual y una producción técnica de alto nivel que mantuvo la emoción constante durante toda la noche.

Cada interpretación estuvo acompañada de una cuidada narrativa audiovisual que transportó a los asistentes por distintos paisajes emocionales y culturales, convirtiendo el concierto en una experiencia sensorial mucho más allá de lo musical.

Uno de los aspectos más destacados de la velada fue precisamente la organización y producción del evento, bajo la dirección de Laura Sánchez León, quien logró convertir la presentación en una experiencia elegante, fluida y perfectamente ejecutada. Su trabajo volvió a posicionarla como una de las productoras con mayor proyección dentro del entretenimiento latino en España.

Durante varios momentos del concierto, Chino & Nacho compartieron mensajes de agradecimiento y cercanía con el público madrileño, mostrando una faceta especialmente humana y emocional. La respuesta de los asistentes fue inmediata, con ovaciones constantes y una energía que se mantuvo intacta hasta el cierre del espectáculo.

Cultura Emprende estuvo presente durante la velada, acompañando una noche que reunió música, cultura y el encuentro de la comunidad latina en Madrid.

Madrid confirmó una vez más su capacidad para acoger grandes producciones internacionales y convertirse en punto de encuentro para artistas que siguen marcando el ritmo de la música latina actual. La presentación de Radio Venezuela dejó claro que Chino & Nacho atraviesan una nueva etapa artística llena de madurez, autenticidad y conexión emocional con su audiencia.