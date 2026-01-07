CIMD Intermoney vende el 70% de su gestora en Portugal a Fidelidade

Como resultado de esta operación, Fidelidade asumirá una posición de control en IMGA con una participación del 70%, mientras que CIMD Intermoney continuará vinculada a la gestora como socio estratégico. El objetivo de esta alianza es abrir una nueva etapa de expansión, consolidar la posición competitiva de la firma y potenciar su crecimiento tanto en el mercado portugués como en otros países europeos. Con esta integración, los activos gestionados por Fidelidade se situarán cerca de los 25.000 millones de euros, lo que, según la propia entidad, la convertirá en la mayor gestora privada independiente de fondos de inversión mobiliaria en Portugal.

Desde una perspectiva histórica, CIMD Intermoney adquirió IMGA en 2015, en un momento en el que la gestora administraba alrededor de 1.600 millones de euros. Desde entonces, el patrimonio bajo gestión ha experimentado un crecimiento muy significativo, multiplicándose casi por cuatro hasta superar los 6.100 millones de euros y alcanzando una cuota de mercado del 23,5%.

Este avance ha estado respaldado por una gestión consistente y por una amplia red de acuerdos de distribución con más de una decena de entidades financieras, factores que han contribuido de forma decisiva a la evolución de la firma.

Para Íñigo Trincado, presidente del grupo CIMD Intermoney, la entrada de Fidelidade en el capital de IMGA representa un nuevo hito dentro de su estrategia de desarrollo en el negocio de gestión de activos. En su opinión, la incorporación de un socio de este perfil permitirá ampliar la gama de servicios, diversificar los objetivos estratégicos y acelerar el crecimiento tanto en Portugal como en otros mercados europeos. Trincado subraya además que la operación resulta positiva para todas las partes implicadas, incluidos los inversores, los profesionales de la gestora y las entidades distribuidoras.