Aportaciones al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud

En relación con el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobado el pasado 10 de febrero por el Consejo de Ministros y actualmente en trámite de Audiencia e Información Pública del Ministerio de Sanidad, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario en España, ha presentado un conjunto de aportaciones con el objetivo de contribuir al análisis del texto normativo desde la experiencia del sector y en defensa de la sostenibilidad, calidad y accesibilidad del sistema sanitario.

La Fundación IDIS desea reiterar su compromiso con un sistema sanitario equitativo, universal sostenible y de calidad asistencial, así como con una colaboración público-privada basada en la transparencia, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas, orientada en todo momento al beneficio de los pacientes. En estos principios ha basado sus aportaciones:

Es prioritario mejorar los mecanismos de control y evaluación comparativa de resultados clínicos, seguridad, productividad y eficiencia en todas las instituciones sanitarias, tanto de gestión directa como indirecta, con el fin de reforzar la transparencia y favorecer la mejora continua del sistema sanitario.

El sistema sanitario privado es y quiere seguir siendo, como ocurre en otros países europeos, un actor relevante dentro del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo a su funcionamiento desde la confianza institucional, la seguridad jurídica, la visión a largo plazo y la garantía de calidad, siempre dentro de un marco de control público y transparencia.

El Anteproyecto de Ley representa un ataque frontal a la colaboración pública/privada, y no tiene en cuenta que esta no constituye un elemento excepcional, sino estructural dentro del sistema sanitario español. Las medidas orientadas a su restricción o minimización resultan contrarias a los intereses de los pacientes, merman la capacidad del sistema para responder de forma ágil a las necesidades asistenciales y limitan el rol del sector privado, lo que supone una traba a la inversión, a la innovación y al uso eficiente de los recursos.

La Fundación IDIS manifiesta su oposición a aquellas fórmulas que puedan ralentizar o dificultar la tramitación de mecanismos de colaboración público-privada, considerando que la necesaria transparencia y supervisión deben ser compatibles con procedimientos ágiles que permitan atender adecuadamente las demandas sanitarias.

La prohibición de fórmulas de concesión administrativa que conlleven obra y prestación de servicios sanitarios y la vinculación a la red pública mediante convenio exclusivamente a hospitales privados sin ánimo de lucro serían medidas lesivas para la eficiencia y la calidad del sistema sanitario.

La creciente complejidad del sistema sanitario hace inviable que el Estado pueda ser proveedor único a la hora de afrontar las necesidades de la población. Esto está en contradicción con la realidad actual donde hay un sistema plural, participando en el SNS distintos agentes: el sector público, las entidades privadas que colaboran en el servicio público en distintas formas, el sistema de Mutualismo Administrativo, las Mutuas de Accidentes de Trabajo, etcétera. Este carácter plural permite incentivar la calidad y la innovación, lo que beneficia al conjunto del sistema.

Determinadas disposiciones del Anteproyecto de ley pueden suponer una invasión de competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia de gestión sanitaria, generando incertidumbre en su aplicación.

Los obstáculos y restricciones que se proponen en este Anteproyecto de ley para la colaboración pública/privada en el sector sanitario, serían especialmente graves y lesivas si su alcance se extendiera al sector sociosanitario, ya que este está constituido, en su gran mayoría y en toda España, por plazas privadas concertadas con el sector público.

La Fundación IDIS manifiesta su oposición a la derogación de la Ley 15/1997, relativa a la habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud, al considerar que dicha norma ha permitido el desarrollo de fórmulas de colaboración para sostener el funcionamiento del sistema sanitario español.

En resumen, la Fundación IDIS reitera su disposición a continuar contribuyendo al fortalecimiento del sistema sanitario desde los principios de calidad asistencial, sostenibilidad, transparencia y orientación al paciente. En este sentido, recuerda que el sector sanitario privado en nuestro país resulta imprescindible para dar respuesta a las necesidades asistenciales y reforzar la eficiencia y accesibilidad del sistema. Asimismo, considera fundamental que los procesos de reforma sanitaria incorporen la participación y la experiencia de todos los agentes implicados, por lo que espera que las aportaciones hechas en el marco del proceso de audiencia e información pública sean tenidas en cuenta a los efectos de desarrollar la norma.