Cultura Emprende celebra la excelencia de la huerta en Madrid: 15 años de frescura como sello de La Huerta de Tudela

Con 15 años de trayectoria en la capital, La Huerta de Tudela se ha consolidado como un

referente imprescindible para los amantes del producto fresco y la cocina basada en la calidad de

la materia prima. Su propuesta, fiel a la tradición de la huerta navarra, destaca por una premisa

clara: ofrecer vegetales en su mejor momento, respetando su sabor, textura y esencia.

En esta ocasión, el equipo de Cultura Emprende estuvo presente en el restaurante para conocer

de primera mano su propuesta gastronómica y poner en valor un modelo basado en la excelencia

del producto.

Durante la visita, quedó en evidencia que la clave de su éxito reside en la extraordinaria frescura

de sus ingredientes. Cada plato es una celebración del producto, tratado con precisión y sin

artificios, permitiendo que los sabores naturales brillen con intensidad.

Entre las elaboraciones degustadas, destacaron unos espárragos blancos de Tudela con

mahonesa de oliva de gran calidad, presentados en un punto perfecto que realzaba su delicadeza

y pureza. Un plato que resume a la perfección la filosofía del restaurante: sencillez, técnica y

producto extraordinario.

La experiencia continuó con boquerón marinado en casa sobre fondo de tomate concassé, una

propuesta fresca y equilibrada donde la acidez y textura del tomate realzaban el sabor del

pescado, evidenciando nuevamente la calidad de la materia prima.

Asimismo, un plato de cuchara a base de legumbres y hortalizas puso en valor la cocina

tradicional, reconfortante y honesta, donde nuevamente la calidad del producto marcó la

diferencia.

Como broche final, se degustó una exquisita torrija de vainilla Bourbon acompañada de helado

de vainilla de Madagascar, un cierre dulce que mantuvo el mismo nivel de excelencia,

destacando por su textura delicada y un equilibrio perfecto de sabores.

A lo largo de estos 15 años, La Huerta de Tudela ha mantenido intacto su compromiso con el

origen, apostando por ingredientes frescos y de temporada como eje central de su cocina. En un

panorama gastronómico en constante evolución, su propuesta sigue destacando por su

autenticidad y por demostrar que la excelencia comienza en la tierra.