Cultura Emprende presente en el evento del Real Casino de Madrid que acoge Montagud Experience Madrid

El Real Casino de Madrid fue ayer el escenario de una nueva edición de Montagud Experience, un encuentro concebido por Montagud y patrocinado por Bidfood para celebrar el conocimiento, la creatividad y los valores de la alta cocina. La cita tuvo como anfitrión al chef Paco Roncero y a NH Hoteles como hotel oficial y Cultura Emprende estuvo presente en el evento.

La jornada dio comienzo por la mañana con una experiencia gastronómica de apertura ofrecida por Panem y Moulin Chocolat, seguida de un ciclo de ponencias inspiradoras protagonizadas por cuatro referentes de la gastronomía española: Ramón Freixa, Óscar Velasco, Mario Sandoval y el propio Paco Roncero. Cada uno de ellos compartió su visión sobre la cocina contemporánea, la técnica y la emoción como motores de evolución en los fogones.

Al mediodía, los asistentes pudieron disfrutar de una experiencia gastronómica, en la que se propició el encuentro, el diálogo y la conexión entre cocineros, periodistas, académicos y profesionales del sector. Destacó la presencia de restaurantes emblemáticos de Madrid como El Fogón de Trifón, Armando de Nino Redruello, Triciclo y la Taberna La Elisa.

La tarde estuvo dedicada a la grabación en directo del podcast Se me antoja, producido por Montagud, en un formato abierto al público en el majestuoso Salón Real del Real Casino de Madrid. Un espacio para la conversación íntima, la reflexión y la palabra.

El broche de oro lo puso una noche mágica, con un menú degustación a cuatro manos oficiado por Paco Roncero e Ignacio Echapresto del restaurante riojano Venta Moncalvillo, donde la creatividad, la técnica y la emoción se unieron en un mismo relato culinario. Paco Roncero y su nuevo menú «Madrid, Madrid, Madrid» fue el marco en el que se construyó la experiencia.

Con Montagud Experience Madrid, se reitera el compromiso de Montagud con la difusión del conocimiento gastronómico y con la creación de espacios de encuentro donde el talento, la cultura y la cocina se funden en una sola experiencia.