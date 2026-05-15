Día de pérdidas en el IBEX 35 durante el festivo de San Isidro en Madrid

El IBEX 35 ha perdido un 1,05% este viernes, donde Madrid ha celebrado San Isidro Labrador, el patrón de la capital de España, y se ha aproximado a 17.600 puntos afectada por la bajada de Wall Street y de las plazas europeas, así como por el encarecimiento del petróleo más del 3 %, hasta los 109 dólares.

Así, el índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha bajado 186,5 puntos, ese 1,05 %, hasta los 17.622,7. En la semana pierde un 1,49 % y en el año todavía acumula unas ganancias del 1,89 %.

La caída del 0,8 % de Wall Street al cierre nacional por el retroceso del sector tecnológico y el temor a una inflación desbocada, que se reflejaba en el aumento de la rentabilidad de la deuda cerca del 3,6 %, propiciaron la bajada del parqué español. El barril del petróleo brent subía a 109 dólares, el 3,1 %.

Telefónica e Iberdrola se apuntan las mayores caídas entre los grandes valores del IBEX 35

De los grandes valores, Telefónica cayó el 2,33 %; Iberdrola el 1,89 %, Banco Santander el 0,62 % y BBVA el 0,47 %. Subieron Repsol, el 1,07 % (segunda mayor alza del IBEX), e Inditex, el 0,45 % (quinta empresa por ganancias de ese índice).