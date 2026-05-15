Iberdrola ha completado la primera fase del proyecto Noronha Verde en el archipiélago de Fernando de Noronha (Brasil). La compañía ha instalado ya 4.800 paneles solares —el 15% del total previsto— e iniciado las pruebas para empezar a suministrar energía a la red eléctrica de la isla.
Esta iniciativa pionera integra generación solar y almacenamiento con baterías para convertir Fernando de Noronha en la primera isla oceánica habitada de América Latina con un modelo energético altamente sostenible, referente en autosuficiencia, seguridad y eficiencia.
El proyecto, desarrollado por la filial brasileña del Grupo, Neoenergia, contará con más de 30.000 paneles solares, supondrá una inversión de 350 millones de reales (más de 50 millones de euros) y se habrá terminado a finales de 2026. Se desarrolla en un entorno reconocido por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.
Iberdrola inicia las pruebas para verter energía a la red de la isla Fernando de Noronha tras finalizar la instalación del 15% de la futura planta fotovoltaica
Noronha Verde permitirá eliminar el uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica de la isla, sustituyéndolos por fuentes renovables y tecnologías limpias. La futura planta solar incorporará sistemas avanzados de almacenamiento con baterías y alcanzará una capacidad instalada de 22 MWp, con 49 MWh de almacenamiento, suficiente para cubrir un consumo equivalente al de 9.000 hogares. Esto contribuirá a reducir la dependencia actual de la generación con biodiésel.
El proyecto, presentado el pasado mes de noviembre por el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, y el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, se desarrolla en colaboración con el Gobierno Federal y el del Estado de Pernambuco. Forma parte del programa Mais por Noronha, que impulsa iniciativas de electrificación y nuevas soluciones energéticas en la isla, como la instalación de sistemas solares en viviendas y alojamientos, el desarrollo de infraestructuras de recarga y de la microgeneración distribuida, la introducción de vehículos eléctricos y el despliegue de redes eléctricas inteligentes.