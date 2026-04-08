Cultura Emprende presente en la exclusiva cata de vinos mexicanos organizada por Xamach Costumbres Mexicanas junto al sommelier Iván Misael Galván

La escena gastronómica madrileña continúa abriéndose a nuevas experiencias sensoriales y, en esta ocasión, lo hace de la mano de Xamach Costumbres Mexicanas, que ha acogido una cuidada y envolvente cata de vinos mexicanos dirigida por el reconocido sommelier Iván Misael Galván. El encuentro contó además con la presencia de Cultura Emprende, sumándose a una velada que puso en valor la riqueza y singularidad del vino mexicano.

Bajo el sugerente concepto “Una noche para descubrir México en la copa”, el evento reunió a un selecto grupo de asistentes en un ambiente íntimo y elegante, donde el vino se convirtió en el hilo conductor de un viaje por las principales regiones vitivinícolas de México. A través de una selección de etiquetas cuidadosamente elegidas, los participantes pudieron explorar la riqueza, diversidad y personalidad de unos vinos que, aunque aún emergentes en el panorama internacional, destacan por su carácter y calidad.

La velada estuvo guiada por Iván Misael Galván, quien, con una narrativa cercana y didáctica, fue desgranando los matices de cada vino, su origen, procesos de elaboración y particularidades organolépticas. Su intervención permitió no solo degustar, sino también comprender el creciente posicionamiento del vino mexicano en el mundo.

El entorno de Xamach Costumbres Mexicanas resultó clave para el éxito del encuentro. Su propuesta gastronómica, fiel a las raíces mexicanas pero con un enfoque contemporáneo, sirvió como el acompañamiento perfecto para una experiencia donde tradición, cultura y sabor se entrelazaron de forma armoniosa.

Este tipo de iniciativas refuerzan el papel de la gastronomía como vehículo de conexión cultural y posicionan a Madrid como un epicentro de experiencias culinarias internacionales. La cata no solo fue una invitación a descubrir nuevos vinos, sino también una muestra del potencial de México como país productor en auge dentro del sector vitivinicultor.

Con propuestas como esta, Xamach Costumbres Mexicanas consolida su apuesta por ofrecer experiencias diferenciales que van más allá de la restauración, acercando al público madrileño a la riqueza cultural y gastronómica de México desde una perspectiva sensorial y educativa.

Sin duda, una cita que deja huella en los amantes del vino y que confirma que México también se bebe.