Cultura Emprende presente en la jornada dedicada al bienestar emocional, la salud integrativa y el desarrollo personal

Bioticamente inaugura el #BeTour, una iniciativa que propone espacios de reflexión y aprendizaje en torno a la salud y el equilibrio personal. En un contexto marcado por la infoxicación, la desconexión social y la hiperconexión digital, la propuesta se presenta como una oportunidad para detenerse, escuchar y reconectar. La jornada reunirá a figuras destacadas en salud, motivación, ciencia y bienestar, con un enfoque divulgativo y experiencial; el programa Cultura Emprende estará presente en la cobertura del evento.

El evento estará conducido por Mago More, quien además de presentar, compartirá su experiencia personal y dará cohesión a las intervenciones desde una perspectiva vivencial. Marian Rojas Estapé abordará el cortisol, el estrés, el sentido de la vida y la educación emocional con una mirada profunda sobre el impacto de las emociones en el bienestar. Eduardo Anitua expondrá las posibilidades de la ciencia para una vida más plena, centrando su intervención en la longevidad, la prevención y la salud del futuro. Por su parte, Sari Arponen pondrá el foco en la microbiota y la inflamación crónica, con una mirada científica que recuerda que el bienestar comienza en el intestino.

El programa se articula en torno a la idea de que el bienestar no depende únicamente de lo que se sabe, sino de cómo se vive, por qué se actúa y con quién se comparte. Bajo esta filosofía, Bioticamente plantea una experiencia que combina divulgación científica, reflexión emocional y conexión humana. La propuesta busca generar un entorno en el que el conocimiento médico y psicológico se traduzca en herramientas prácticas para afrontar los retos cotidianos.

Bioticamente llega a Madrid tras una primera edición celebrada en Vigo en 2023 que congregó a más de 1.000 asistentes. “Queremos que Bioticamente sea un punto de encuentro entre ciencia y vida cotidiana, donde las personas encuentren no solo conocimiento, sino también inspiración para cuidar su salud emocional y física. La gran acogida en Vigo nos anima ahora a llegar a Madrid con una propuesta que combina rigor científico y cercanía humana”, señalan desde la organización del evento.

El evento se celebrará el 23 de septiembre a las 17:00 horas en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío. Las entradas estarán disponibles en: