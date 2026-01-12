EFAMA actualiza su herramienta de evaluación de IA para facilitar el cumplimiento del AI Act

La Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos (EFAMA) ha presentado la segunda edición de su AI System Assessment Tool, una herramienta orientada a apoyar a entidades de cualquier tamaño en la gestión de las exigencias regulatorias derivadas del uso de la inteligencia artificial. El instrumento adopta la forma de una plantilla común que permite analizar y clasificar distintos casos de uso de IA de acuerdo con los criterios establecidos en el AI Act de la Unión Europea, reflejando el mayor nivel de desarrollo y adopción de estas tecnologías en la industria de la gestión de activos.

La nueva versión se ha elaborado en colaboración directa con los participantes del sector e incorpora mejoras sustanciales, como nuevas funcionalidades y una ampliación de los campos de información. Estas novedades permiten profundizar en la evaluación de riesgos empresariales, cuestiones técnicas y esquemas de gobernanza, con el objetivo de ayudar a las gestoras a implantar soluciones de IA de manera responsable y alineada con sus procesos internos.

Entre los elementos más destacados de la actualización figura la introducción de un módulo específico denominado DORA-lite, enfocado en la evaluación de sistemas de inteligencia artificial desarrollados por terceros. Esta plantilla está pensada para utilizarse y compartida con proveedores de servicios tecnológicos, facilitando el cumplimiento de las obligaciones de control, diligencia debida y documentación previstas en el reglamento DORA.