El 59 % de los españoles donó dinero a una organización benéfica en 2024, con una mediana de 75 euros por persona

El 59 % de los españoles hizo al menos una donación a una organización benéfica en el último año. La mediana de las donaciones anuales declaradas se sitúa en 75 euros por persona, y la media, en 725 euros anuales declarados. La cuantía se presenta de dos formas (mediana y media) porque es habitual que muchas personas donen cantidades muy pequeñas y solo unas pocas donen cantidades mayores, de manera que se considera que el valor que refleja mejor la realidad es la mediana (75 euros), la cuantía que se halla en el punto medio.

Las causas que más apoyo financiero han recibido en el último año han sido: acción social (23,5 % de los españoles), salud (22 %), medio ambiente y animales (14,9 %), derechos humanos (13,2 %) e investigación (12,2 %).

Así lo constata el estudio La filantropía en España y Portugal. Actitudes y comportamientos sociales, liderado por la investigadora Beth Breeze, del Centro de Filantropía de la Universidad de Kent, en colaboración con el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”.

El informe presenta datos recogidos en una encuesta encargada específicamente para averiguar qué piensan los ciudadanos españoles y portugueses sobre la filantropía y valorar su comportamiento en este ámbito. Elaborada en abril de 2024, la encuesta recoge las respuestas de 3.222 personas, de las cuales 2.009 son de España, y el resto, de Portugal.

«Con este estudio queríamos averiguar qué piensan los ciudadanos de España sobre la filantropía y valorar sus comportamientos filantrópicos, pero no existían datos al respecto, por lo que diseñamos una encuesta exclusivamente para ello. El interés principal era poner el foco en las personas, esto es, conocer cómo entiende la sociedad el papel y el impacto de las donaciones privadas y en qué medida participa con sus propios actos individuales», ha explicado Breeze.

Actos filantrópicos más populares

Entre los actos filantrópicos más populares destaca que el 90% de los españoles declara haber ayudado a algún conocido. Otras de las principales acciones son donar productos a un banco de alimentos u otra organización que distribuya artículos en beneficio de los necesitados (80 % de los españoles), ayudar a un extraño (77%), dar dinero a familiares, amigos o conocidos necesitados (74%), o dar dinero a un extraño que lo necesita (68 %).

A estas acciones se suma ayudar a otras personas a hacer la compra o a pasear a un animal doméstico (acción realizada por el 65 % de los españoles en el último año), así como proporcionar asesoramiento experto o un contacto útil a alguien (59 % de los españoles). Por último, se destacan dos actos filantrópicos que realiza menos de la mitad de la población: donar sangre o plasma (43 %) y prestar algo de valor a alguien a quien la persona encuestada no conoce bien (42 %).

«Los resultados muestran que los españoles tienden a ser filantrópicos en la vida cotidiana. La mayoría ha realizado todos los actos sugeridos al menos una vez y, en algunos casos, semanal o mensualmente durante el último año. Sin embargo, la gente no parece ser consciente de que su participación es algo habitual y de que existen niveles relativamente altos de comportamiento altruista en toda la sociedad», ha puntualizado la autora principal del estudio.

Preguntados por las cuestiones que se deberían abordar con más urgencia, el 75,5 % de los españoles destaca los temas vinculados a la salud, seguidos de los temas centrados en la investigación (61,8%), los derechos humanos (54,7 %), la educación (51 %), el medio ambiente y los animales (45,9 %), y la acción social (37,5 %).

«La sanidad y la educación suelen ser las causas favoritas en la mayoría de los países, pero los donantes españoles se distinguen por mostrar mayor entusiasmo por apoyar la investigación y los derechos humanos», ha señalado Beth Breeze.

Voluntariado en organizaciones benéficas

En la encuesta también se analizan las causas a las que los españoles dedican tiempo voluntario, acción con la que se identifica el 39% de los encuestados. Las tres causas que más atraen son la salud, la acción social y el medio ambiente y los animales. Esto coincide en gran medida con las opiniones sobre los temas que se consideran más urgentes (encabezados por los de salud).

«Las personas con mayor nivel educativo dedican más tiempo al voluntariado, aunque esto podría deberse a otros factores, como el hecho de que su lugar de trabajo ofrezca oportunidades de voluntariado durante la jornada laboral o que tengan un nivel de ingresos mayor que les permita liberar tiempo», ha sostenido la autora principal del estudio.

Conocimiento sobre la filantropía

En el estudio liderado por Beth Breeze junto con el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” también se ha analizado el grado de conocimiento de la población española sobre filantropía. A este respecto, la mayoría (60 %) afirma estar familiarizada con este término, una probabilidad que aumenta con la edad y el nivel educativo.

Al pedirles que definieran el concepto, fueron cuatro las palabras más citadas: ayuda, amor, humanidad y generosidad. A los encuestados también les resultó más fácil nombrar a una organización filantrópica que a una persona. En este aspecto, en España, la Fundación ”la Caixa”, la Cruz Roja y Cáritas encabezan la lista de entidades filantrópicas más mencionadas. Las siguen Unicef, Médicos Sin Fronteras, Ayuda en Acción, la Fundación Gates, Save the Children, la Fundación Mapfre y The Coca-Cola Company.

En la encuesta también se les preguntó cómo percibían el grado de solidaridad en la sociedad española en una escala del 1 al 10, y la media de la respuesta fue de un 5,9 en España. «Si bien los encuestados reportan un grado de solidaridad de la sociedad no muy alto, las cifras reales de participación en una variedad de actos prosociales muestran que las personas son más filantrópicas en su vida diaria de lo que quizás piensan», destaca Breeze.

Filántropos institucionales

Según la Philanthropy Europe Association (Philea), se calcula que en Europa hay 186.000 fundaciones que poseen, en su conjunto, 647.500 millones de euros en activos y que reparten unos 54.500 millones de euros cada año. Algunos ejemplos destacados de fundaciones filantrópicas europeas de larga tradición son las fundaciones Fugger, en Alemania (creada en 1521); la Fundación ”la Caixa” (creada en 1904); la Wellcome Trust, en el Reino Unido (creada en 1936), y la Fundação Calouste Gulbenkian, en Portugal (creada en 1956).

Históricamente, la filantropía tiene una función característica y única que desempeñar en la sociedad y es distinta del papel ejercido tanto por Gobiernos como por mercados. Concretamente, la filantropía tiene más libertad para actuar con mayor rapidez y asumir más riesgos, lo cual no implica estar en contra de la acción gubernamental, sino todo lo contrario, ya que desempeñan funciones complementarias.

«La filantropía es necesaria junto al gasto estatal porque no hay límite a la existencia de necesidades e ideas para mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades. En muchos países europeos, entre ellos España, la gente está convencida de que los servicios esenciales deben financiarse colectivamente a través del sistema fiscal. Sin embargo, la gente tiene opiniones diferentes sobre lo que cuenta como ‘necesidad básica’ y hay límites al entusiasmo público por unos tipos impositivos más altos. Por eso las donaciones privadas seguirán siendo esenciales para financiar actividades que los gobiernos no pueden o no quieren pagar», ha puntualizado Breeze.

Índice Mundial de Donaciones

El estudio también aborda los resultados del Índice Mundial de Donaciones, el cual se basa en las respuestas de casi 150.000 personas de 142 países. Entre los resultados destaca que el 72 % de la población mundial dio dinero o tiempo, o ayudó a una persona desconocida en 2022 (último año en el que se recogieron datos). En la última década, el porcentaje de personas que declara haber ayudado a desconocidos es el que más ha aumentado, pues ha pasado del 49 al 60 %, mientras que la donación de dinero ha subido del 29 al 34 %, y el voluntariado, del 22 al 24 %.

Según este índice, España se sitúa en el puesto 86 de la clasificación general por valores como que el 55 % de los españoles declaró haber ayudado a una persona desconocida; el 39 %, haber donado dinero; y el 17 %, haber realizado tareas de voluntariado.