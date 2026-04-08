El Hospital Universitario La Paz presenta los resultados de su informe sobre Descarbonización en el abordaje de la Enfermedad Renal Crónica

El Hospital Universitario La Paz (Madrid), con el apoyo de la Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón (ALCER) y AstraZeneca, ha presentado hoy en los resultados del informe “Descarbonización e impacto de las vías de atención sanitaria”, un análisis centrado en la huella de carbono asociada a la atención de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en dicho centro, con el objetivo de identificar oportunidades de descarbonización y recomendaciones transferibles a otros hospitales del Sistema Nacional de Salud.

La jornada, celebrada en el Aula Jaso del Hospital Universitario La Paz, ha reunido a representantes de pacientes, profesionales sanitarios, expertos en digitalización, equipos directivos del hospital y representantes institucionales para debatir cómo avanzar hacia una atención renal más sostenible, eficiente e inteligente, reforzando la prevención, el diagnóstico precoz y la transformación digital del proceso asistencial.

Un reto sanitario creciente con impacto ambiental

La ERC es ya una patología de gran impacto en España: afecta 1 de cada 7 adultos1 y su prevalencia continúa en aumento2, impulsada por factores como la diabetes mellitus hipertensión y la obesidad3. Además del impacto clínico y asistencial, la atención de la ERC conlleva un impacto ambiental considerable por las hospitalizaciones, el consumo de medicamentos, el transporte de pacientes y, de forma especialmente relevante, los Tratamientos Renales Sustitutivos (TRS).

El informe realizado en el Hospital Universitario La Paz va en línea con el estudio Descarbonización de las vías de atención de la ERC en España, presentado el año pasado por AstraZeneca y ALCER, y en el que el Hospital La Paz colaboró como asesor experto.

Según refleja el nuevo informe, la atención a la ERC sigue representando un reto importante en sostenibilidad ambiental, pese a avances ya implementados por el centro hospitalario en materia de integración digital, consumo energético responsable y primeras experiencias en gestión de residuos y compras sostenibles. En este sentido, el análisis de emisiones indica que, en La Paz, el mayor peso de la huella de carbono se concentra en en el transporte de pacientes, el uso intensivo de energía y la generación de residuos, con un foco destacado en la hemodiálisis extrahospitalaria por su elevada prevalencia en la estructura asistencial del centro.

Se trata de un análisis centrado en la huella de carbono asociada a la atención de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el centro sanitario

Angel Abad Revilla de la oficina de Desarrollo Sostenible del Hospital Universitario La Paz, destaca la apuesta por un enfoque hacia la salud, tanto de las personas como del planeta: “La mayor disminución de la huella de carbono la obtenemos cuando enfocamos en salud en vez de enfocar en enfermedad. Nuestra mejor contribución para mejorar el bienestar y la salud de las personas es evitar que desarrollen una Enfermedad Renal Crónica (prevención) y detectarla cuanto antes (detección temprana) porque de esta forma la calidad de vida es mejor. Estas acciones, además, son las que mejoran más la salud del planeta, las que evitan generar huella de carbono”, y concluye que “la salud de las personas mejora la salud del planeta y la salud del planeta mejora la salud de las personas. Es una visión integral. En Enfermedad Renal, prevención, detección temprana y continuidad asistencial son las claves. La salud de las personas y la salud del planeta son una.”

Palancas para descarbonizar el abordaje de la ERC

Aunque el tratamiento de la ERC puede implicar una huella ambiental elevada, la adopción de mejores prácticas ya aplicadas en países del entorno europeo puede reducir de forma significativa ese impacto. En términos generales, las alternativas incluyen mejorar la prevención y el diagnóstico precoz, reforzando controles para identificar tempranamente factores asociados a ERC (p. ej., hipertensión, colesterol o glucosa), el impulso de terapias renales sustitutivas con menor impacto ambiental, o un desarrollo más amplio de consultas en remoto.

La ERC conlleva un impacto ambiental considerable por las hospitalizaciones, el consumo de medicamentos, el transporte de pacientes y los Tratamientos Renales Sustitutivos (TRS)

Desde ALCER, Juan Carlos Julián ha subrayado que “la sostenibilidad del sistema es también una cuestión de equidad, apostando por modelos asistenciales que reduzcan emisiones y mejoren el acceso, evitando desplazamientos innecesarios.” En este sentido, destaca que “la descarbonización de la ERC pasa por una atención más cercana, coordinada y con refuerzo de la Atención Primaria.” Finalmente, añade que “la educación y el empoderamiento del paciente son clave para mejorar el autocuidado y avanzar en los objetivos de sostenibilidad del sistema.”

Según señala Marta Moreno, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado y de la Fundación AstraZeneca, “descarbonizar la asistencia sanitaria exige medir, comprender y actuar. Este informe pone en valor que la sostenibilidad y la calidad asistencial deben avanzar juntas y aporta evidencia sobre dónde se concentra el impacto y cuáles son las palancas con mayor capacidad transformadora: mejorar la prevención, acelerar el diagnóstico y apoyar la digitalización no solo beneficia al paciente, sino que contribuye a reducir emisiones y a reforzar la resiliencia del sistema sanitario”.