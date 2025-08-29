El marchador Diego García Carrera se incorpora al equipo Alquiber

La relación de Alquiber con el mundo del deporte, y en concreto con el atletismo, es una constante desde hace años, ya que la empresa líder en el alquiler de vehículos mediante la formula del renting flexible ha encontrado en esta disciplina un reflejo de sus valores fundacionales, con el esfuerzo, la constancia y la autoexigencia como bandera y como método infalible para alcanzar la excelencia en su innovador modelo de negocio. Esta decidida apuesta por el deporte, emprendida hace ya más de una década, se ha concretado en acciones tan celebradas como el amplio patrocinio de la Agrupación Deportiva Marathon y los acuerdos para ofrecer movilidad a la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), entre otras muchas acciones.

Por todo ello, no es de extrañar que la compañía haya incorporado a sus filas a Diego García Carrera, atleta olímpico de 20 km marcha y uno de los pesos pesados del equipo nacional de atletismo español, con el que, entre el 13 y el 21 de septiembre participará en el XX Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio (Japón). El madrileño, que ya compitió en los Juegos de esta ciudad en 2020, en los que obtuvo un diploma olímpico, y en los recientes Juegos de París, recibirá apoyo de Alquiber mientras luce el logo de la compañía en sus prendas deportivas. En concreto, la compañía colaborará con el atleta con lo que mejor sabe hacer:^facilitar movilidad. Para ello, ya ha hecho entrega al deportista de uno de los vehículos eléctricos y urbanos de su amplia flota, que le facilitará los desplazamientos tanto a sus competiciones y entrenos como a sus múltiples compromisos profesionales.