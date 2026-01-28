El sello de Elaborador Integral de la D.O. CAVA suma cuatro nuevas bodegas familiares

Celler Eudald Massana de Sant Pau d’Ordal (Subirats), Caves Bolet de la Finca Mas Lluet (Castellví de la Marca), Torrens Moliner de la Finca Heretat (La Fortesa) y Rovellats de Sant Martí Sarroca se han convertido en los cuatro nuevos Elaboradores Integrales de la D.O. CAVA. Las cuatro cavas son de propiedad familiar. Con estas cuatro incorporaciones el selecto grupo de esta categoría de la D.O. CAVA ya suma 19 bodegas. Y está previsto que, a lo largo de este año, se incorporen nuevas bodegas.

El sello de calidad de Elaborador Integral identifica aquellas bodegas de la D.O. CAVA que llevan a cabo todo el proceso de elaboración del Cava de principio a fin en su misma propiedad. Se elabora y embotella el 100 % de sus vinos base en sus propias instalaciones, controlando cada etapa de la elaboración, desde el prensado de la uva hasta el degüelle final.

Así lo asevera Xavier Bolet, enólogo y viticultor de Cavas Bolet, quien destaca que “el sello de Elaborador Integral representa para nosotros un sello de identidad, puesto que desde nuestros inicios hemos vinificado nuestro Cava con racimos de cosecha propia (…) Con este sello se plasma nuestro cuidado al territorio, que se ve reflejado en nuestros Cavas y se da a conocer con el enoturismo”. Para Josep Cardona, tercera generación de Rovellats, “esta distinción, no es solo un sello técnico; tiene un significado de prestigio y posicionamiento dentro del mercado. habla de la máxima garantía de calidad y refuerza nuestra identidad de Cava Histórica, dando un valor añadido a nuestros Cavas reafirmando la trazabilidad y nuestro compromiso con la tierra. Por fin podemos hablar de Cavas 100% cosecha propia.”

Xavier Torrens, tercera generación al frente de Torrens Moliner, por su parte, recalca el indudable carácter familiar de estas bodegas y su apuesta firme por la D.O. CAVA, ya que “siempre hemos sido defensores del Cava y apostado porque la calidad del producto esté por encima de todo; una apuesta por el territorio, por nuestros viticultores y por nuestras variedades autóctonas del Penedès”. Una filosofía compartida por todas las bodegas que se incorporan al sello, como Eudald Massana que, a través de Oriol Massana, décima generación de esta familia cavista, señala que este marchamo “refuerza nuestro compromiso con el origen, la calidad y una viticultura ecológica y biodinámica fiel al territorio”.

El presidente de la D.O. CAVA, Javier Pagés, afirma que las nuevas incorporaciones al sello de Elaborador Integral de la D.O. Cava “evidencian el interés por la calidad, la autenticidad, la excelencia y la singularidad”. Añade que “los Cavas de Elaborador Integral contribuyen a elevar el prestigio del sector” y recuerda que “más allá del aspecto técnico, el sello refleja una forma de trabajar y de entender el vino: un compromiso con la trazabilidad y la coherencia”.

Javier Pagés, en este sentido, también asegura que los estrictos controles de la D.O. CAVA aseguran la trazabilidad de un origen y altos estándares de calidad; y remarca que la reglamentación de la D.O. CAVA es “de las más exigentes del mundo”. El presidente de la D.O. CAVA no tiene dudas de que “este sello aporta un valor diferencial tangible, refuerza la confianza del consumidor y visibiliza el esfuerzo de las bodegas que apuestan por la excelencia desde el origen”.

La familia Bolet se dedica a la actividad vitivinícola desde hace más de siete generaciones. Son viticultores y elaboradores integrales desde 1619. Con más de 70 hectáreas de viñedos propios en la actualidad, desde 2003 su cultivo es 100% ecológico, contando con la certificación ecológica CCPAE, ya que para los Bolet la pasión por el vino y el amor por la tierra forman un todo, integrado con el cuidado del entorno y su biodiversidad. Así, todas sus elaboraciones son ecológicas, y sus Cavas son todos ellos de Guarda Superior Reserva y Gran Reserva.

Eudald Massana es fruto de la historia de nueve generaciones de la familia Massana dedicadas a la viticultura. La bodega cuenta con 30 hectáreas de viñedos propios, situados en el corazón del Penedés, en Sant Pau d’Ordal (Subirats), donde ha apostado desde los inicios por un cultivo ecológico y biodinámico. Para la elaboración de todos sus vinos y Cavas utilizan únicamente las uvas procedentes de su finca, donde cultivan seis variedades de uva blanca y seis variedades de uva tinta diferentes.

Rovellats es un proyecto familiar con su tercera generación al frente, que surge en Sant Martí Sarroca, Alt Penedès, bebiendo de un pasado vinculado al vino desde la Edad Media. Así, a 12 metros de profundidad, bajo la masía del siglo XV en la que se asienta la bodega, se encuentra una cava única en el mundo por su original estructura de estrella de seis puntas y una rotonda central. Rovellats elabora, desde su apuesta por la calidad, una producción muy cuidada con la que continúa dando forma a su larga tradición.

Torrens Moliner, después de largos años de tradición en el cultivo de la viña y la elaboración de vinos en La Fortesa, pequeña población de la comarca del Anoia, en 1981 la familia elabora la primera botella como Torrens Moliner. Se encuentran en la propiedad Heretat La Fortesa y controla todo el proceso productivo, desde la viña hasta el producto final, prensando y vinificando su propia uva en su propiedad.

Elaborador Integral, distintivo de bodega artesanal de calidad

La mención “Elaborador Integral” se establece solo para aquellas bodegas que prensan y elaboran el 100% del vino base de su producción de Cava, así como elaboran el 100% de sus Cavas en la misma propiedad (bodega), y no adquieren botellas en rima o punta a otros elaboradores. El distintivo “Elaborador Integral” solo puede ser utilizado por aquellas bodegas que tienen reconocido anualmente el correspondiente derecho por parte del Consejo Regulador de la D.O. CAVA, según el cumplimiento durante los dos ejercicios anteriores de los requisitos fijados a tal fin.

El distintivo “Elaborador Integral” solo puede ser utilizado para los Cavas que hayan sido elaborados íntegramente en la propiedad y se comercialicen bajo marcas no compartidas por otros elaboradores de Cava, y que cumplan íntegramente con los requisitos propios de la mención. No se podrá utilizar dicho distintivo en productos amparados bajo la fórmula de elaboración por encargo y en el etiquetado deberá constar en cualquier caso la razón social del elaborador. El incumplimiento de alguno de los requisitos hace perder el derecho al uso del distintivo durante los dos ejercicios siguientes al que se produjera el incumplimiento.

D.O. CAVA, compromiso con el origen, la tierra y la sostenibilidad

Con más de un 70% de ventas internacionales, CAVA es la D.O. española que más exporta. Reúne más de 38.000 hectáreas de viña y a más de 6.200 viticultores. Sus 349 bodegas asociadas están presentes en más de 100 países. El CAVA, armonía universal para la gastronomía, se elabora por el método tradicional con un estricto compromiso con el origen, la tierra y la sostenibilidad.