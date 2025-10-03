ElPozo King Upp presenta su escudería para Kart Royale, que será liderada por el influencer Ceciarmy

La marca más canalla de El Pozo Alimentación será patrocinadora oficial de la carrera de karts eléctricos que se celebra en Granada el próximo 18 de octubre

El creador de contenido Ventura y el comentarista deportivo Cristobal Soria serán los pilotos que acompañarán a Ceciarmy en la escudería de ElPozo King Upp

El director de la competición es el reputado periodista deportivo, Antonio Lobato, ‘la voz de la Fórmula 1’

ElPozo King Upp ha presentado su propia escudería para Kart Royale; una innovadora competición que llevará la adrenalina de las carreras y el divertido universo de los videojuegos a las calles de Granada el próximo 18 de octubre. El equipo de la marca más canalla de El Pozo Alimentación está liderado por el influencer anónimo Ceciarmy, quien se ha hecho famoso por ocultar su rostro con un pasamontañas y compartir contenido viral en redes sociales, junto a Ventura y Cristobal Soria; estos tres serán los pilotos encargados de conseguir la victoria frente a las otras siete escuderías.

El director de Marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares, asegura que “nos hace mucha ilusión participar en esta competición que dirige el reputado periodista deportivo especializado en Fórmula 1 Antonio Lobato, dado que ofrecer entretenimiento también es uno de los objetivos de nuestra marca, presente en la mayor parte de los hogares españoles”.

Kart Royale, convertirá las calles de Granada en un circuito urbano de 738 metros, con obstáculos y pruebas al más puro estilo gamer donde no solo importa la velocidad, sino también superar divertidas pruebas. El capitán Antonio Lobato retransmitirá en directo toda la emoción de este reto donde los talents pondrán a prueba tanto su destreza al volante como su estrategia para hacer uso de las mistery box que les llevarán a la victoria.

El acto de presentación de la escudería de ElPozo King Upp ha tenido lugar en la avenida Antonio Fuertes de Alhama de Murcia, frente a las instalaciones de la compañía líder en alimentación, dentro del contexto de las fiestas patronales del municipio. Al mismo han asistido la alcaldesa de la localidad, Rosa Sánchez, junto al resto de la corporación municipal y los máximos responsables de El Pozo Alimentación.

El evento ha sido seguido por cientos de personas que han animado al equipo formado por los talents más top del momento, y que conforman la escudería de ElPozo King Upp.