Sara Aagesen 'heredó' el cargo de Teresa Ribera, ambas embarcadas en la cruzada energética que desprecia toda fuente de energía que no tenga que ver con las renovables aunque sean compatibles entre ellas y garanticen la seguridad del suministro, como la nuclear.

10 años más de combustible nuclear de la pública Enusa en Juzbado, Salamanca

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente la renovación de la autorización de explotación de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) de la empresa pública Enusa por otros diez años en un informe que será remitido al Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por la antinuclear Sara Aagesen, para ser tenido en cuenta en dicho proceso.

El informe preceptivo, solicitado el titular de la instalación, Enusa, recoge los límites y condiciones de la renovación de la autorización.

La decisión del pleno del CSN se basa en «los resultados de la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS), en la comprobación del funcionamiento correcto de la instalación y del mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación, así como en la constatación de la respuesta adecuada del titular a los requisitos normativos aplicables», ha explicado el CSN en un comunicado.

La continuidad de la planta de combustible nuclear de la pública Enusa en Juzbado, Salamanca, tiene el informe favorable del CSN

El informe presentado está sustentado en otros veintitrés informes técnicos internos del propio CSN.

El escrito aprobado establece doce límites y condiciones sobre «varios aspectos clave»: la identificación del titular y del explotador responsable, el inventario máximo autorizado, los documentos oficiales de explotación, su trámite de modificación, los informes anuales requeridos, la salida de bultos de la instalación y los requisitos para solicitar el cese de la explotación.

Además, se «exige» el cumplimiento de las propuestas de actuación del titular y de los compromisos adquiridos en su RPS, así como de otros compromisos derivados del análisis integrado de seguridad y su incorporación en los sistemas de gestión de seguridad de la fábrica.

El informe detalla también seis instrucciones que quedarán remitidas cuando el Miteco apruebe finalmente la renovación de la autorización de explotación de la fábrica de combustible nuclear.

Las dos primeras están orientadas a documentos oficiales de explotación; la tercera a los requisitos asociados a la comunicación de los traslados de sustancias fisionables en la instalación; la cuarta referida a las propuestas de actuación derivadas de la RPS.

La quinta, añade el comunicado, incluye requisitos relativos a la garantía de calidad de la instalación; y la última trata la necesidad de adaptación del sistema de gestión de la fábrica a los criterios de la normativa NUREG-1520, regulación específica de referencia establecida por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos.