Marc Murtra, presidente de Telefónica, durante la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de abril de 2025 en Madrid.

4-N, Día del Inversor de Telefónica: Plan estratégico, dividendo y resultados trimestrales

Telefónica desvelará este martes su nuevo plan estratégico con la vista puesta en reforzar su posición en Europa, con nuevas adquisiciones y en un contexto de especulaciones sobre un posible recorte del dividendo para financiar inversiones o un futuro expediente de regulación de empleo.

El mercado tiene el foco puesto en cómo quedará finalmente el dividendo de la compañía en esta nueva etapa, que sustituirá a la del 2023, cuando el presidente de entonces, José María Álvarez-Pallete, se comprometió a mantenerlo en, al menos, 0,30 euros por título hasta 2026.

También sobrevuela la incógnita sobre la multinacional española de las telecomunicaciones de una hipotética operación con Vodafone España, ahora propiedad de Zegona, que la operadora ni confirma ni desmiente. Las fusiones son como los «embarazos», se producen o no, no hay término medio, afirmó hace unas semanas el presidente de la compañía, Marc Murtra, quien añadió que si la operación se concreta, se anunciará.

Día del Inversor de Telefónica

La presentación de la nueva estrategia de Telefónica se desarrollará en el Día del Inversor, coincidiendo con la presentación de resultados de los primeros nueve meses del año del operador, según anunció Telefónica.

Estos estarán marcados por las desinversiones en su unidad de Hispam, que abarca todo Latinoamérica, menos Brasil y donde ha vendido la mayor parte de sus activos, siendo el de México, el único negocio importante que mantiene.

Atrás quedaron los tiempos de José María Álvarez-Pallete, que en noviembre de 2019 convocó a los periodistas con carácter de urgencia para anunciarles una nueva Telefónica, que se centraría en sus cuatro mercados principales, España, Alemania, Reino Unido y Brasil; que desinvertiría en Hispanoamérica y que crearía dos nuevas unidades: Telefónica Tech y Telefónica Infra.

Un compromiso de 0,30 céntimos por acción hasta 2026

En 2023, Telefónica lanzó otro plan estratégico con horizonte 2026, encaminado a incrementar sus ingresos y reducir la deuda, siempre garantizando un dividendo anual mínimo de 0,30 euros por acción en el periodo.

Por entonces, STC Group, compañía saudí, acababa de anunciar su intención de hacerse con un 9,9 por ciento del operador. A partir de ahí, en 2024, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comenzó a comprar acciones hasta hacerse el 10 % del capital de la multinacional española, un porcentaje similar al que adquirió Criteria, que también se acerca a esa cifra.

La idea en los dos planes era incrementar el precio de la acción, que está a 4,39 euros por título, por debajo de los más de 6 euros a los que estaba antes del plan de 2019.

Primer plan estratégico de Marc Murtra

Marc Murtra anunció que presentaría un nuevo plan poco después de sumir el cargo el pasado enero. Desde entonces ha evitado detallar sus planes hasta completar un análisis interno de la compañía.

Solo ha avanzado que las inversiones se centrarán en tres pilares: consolidación, simplificación y ciberseguridad.

Telefónica buscará consolidaciones primero «intramercado», dentro de los países donde opera, y después ya a nivel europeo, anunció en su primera junta de accionistas, la misma que le ratificó por amplia mayoría.

El mercado está también pendiente de los resultados del operador que perdió de enero a junio 1.355 millones, frente a los 950 millones de ganancias del año pasado en el mismo periodo, principalmente por el impacto de las ventas en Argentina y Perú y tras descender los ingresos como consecuencia del impacto negativo del cambio de moneda