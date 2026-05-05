De izquierda a derecha, el CEO de Abanca, Francisco Botas, el presidente, Juan Carlos Escotet Rodríguez, y el director general financiero, Alberto de Francisco, durante la presentación de los resultados del 2025 del banco gallego propietario de Nueva Pescanova.

Abanca inyecta 279 millones de euros en Nueva Pescanova

El grupo Nueva Pescanova ha anunciado este martes una ampliación de capital de 283 millones de euros, de los que 279 millones los aporta su principal accionista, el banco gallego Abanca, controlado por el venezolano Juan Carlos Escotet, para mejorar su capacidad de financiación y afrontar nuevos proyectos de crecimiento.

La empresa ha asegurado en un comunicado que pretende reforzar su estructura financiera con dicha ampliación, en la que los accionistas minoritarios pueden participar mediante aportación dineraria, y rebajar así su apalancamiento financiero por debajo de 4x (cuatro veces) para seguir creciendo.

Nueva Pescanova vuelve a dar beneficios

En 2025, Nueva Pescanova volvió a dar beneficios (1,1 millones) frente a las pérdidas de años anteriores (37,9 millones en 2024), al tiempo que tuvo un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 71,2 millones (el 56,5 % más que el año anterior) y unas ventas de 1.053,6 millones (el 7,3 % más).

La tendencia de crecimiento «se mantiene durante los primeros meses de 2026», lo que ha motivado esta operación con el fin de consolidar la solidez financiera para afrontar nuevos proyectos de crecimiento, según ha explicado hoy el grupo.

La propuesta de ampliación, que quedó aprobada por el Consejo de Administración de Nueva Pescanova en su reunión del pasado 30 de abril, se presentará para su aprobación en la Junta General de Socios del próximo 20 de mayo y cuenta ya con la aprobación del principal accionista.

Nueva Pescanova pretende reducir sus costes financieros y situar su ratio de apalancamiento financiero por debajo de 4x, lo que supone pedir fondos hasta cuatro veces superiores a los depositados, facilitando su acceso a los mercados financieros.

Tras este proceso, si los minoritarios acuden a la ampliación, la entidad bancaria Abanca seguirá manteniendo el 98,59 % del capital de la compañía.

Nueva Pescanova está especializada en la pesca el cultivo, la elaboración y comercialización de productos del mar, tanto frescos, refrigerados como congelados; emplea a más de 9.000 personas y opera en 16 países, vendiendo sus productos en más de 80 países.