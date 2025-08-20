Adif enfría el entusiasmo de Puente en X sobre el AVE Madrid-Galicia

La circulación de la línea de AVE Madrid-Galicia podría retomarse a partir de las 17 horas, según ha avanzado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una publicación en su cuenta de la red social X. Ese entusiasmo de Puente no es compartido, sin embargo, por el gestor de infraestructuras que depende del Ministerio de Transportes que él dirige y que advierte que «todavía no se reúnen las condiciones de seguridad» para que vuelvan a circular los trenes.

«Todo parece indicar que, con cierta prudencia, podríamos iniciar el servicio sobre las 17 horas aproximadamente», ha indicado Puente, que ha subrayado que ya cuentan con la autorización para dar tensión en los 30 kilómetros que estaban «apagados» por orden de Protección Civil.

Adif cree que aún no se dan «las condiciones de seguridad» para abrir la línea

En su cuenta de la misma red social, el gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, se muestra más cauto y señala que aunque la situación de los incendios ha mejorado, «todavía no se reúnen las condiciones de seguridad» para que vuelvan a circular los trenes.

No obstante, Adif sostiene que a primera hora de esta tarde dará una nueva previsión sobre la recuperación del servicio.

El servicio entre Madrid y Galicia lleva suspendido por completo desde el pasado jueves, hace ya seis días, aunque la primera interrupción se produjo ya el pasado martes por la cercanía de los incendios a la infraestructura a su paso por Ourense y Zamora.

Puente ha explicado que Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora autoriza la circulación ferroviaria, pues existe «un solo foco pero muy lejos de la línea», mientras que el Cecopi de Galicia indica que hay «un solo foco en Vilariño» y que «todos los equipos están allí para extinguirlo».

Por esa misma razón, Puente cree que la circulación se podría autorizar «sobre las 12:30 o 13:00 horas» y que, por ello, piensa que se podría iniciar el servicio sobre las 17 horas.

Asimismo, Puente también señala que el resto de cortes de la circulación en las líneas convencionales y de ancho métrico de la provincia de León también cuentan con el beneplácito «para comenzar la circulación en cuanto terminen las revisiones de la infraestructura».

Una semana sin servicio el AVE Madrid-Galicia

Los numerosos incendios en las provincias de Zamora y Ourense han impedido la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia esta semana, una situación que, por momentos, también ha afectado a la autovía A-52 y a la nacional N-525, vías de entrada a las Rias Baixas y también al sur de las provincias de Ourense y Pontevedra.

El pasado martes, hace ahora ocho días, un incendio con varios focos entre la ciudad de Ourense y Taboadela (Ourense) obligó a interrumpir el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, y entre Santiago de Compostela y Ourense.

Aunque cinco horas después se pudo restablecer la operativa, el día siguiente, el miércoles, se tuvo que suspender de nuevo por otro fuego, en este caso entre las localidades de A Vilavella y A Gudiña.

La operación se restableció de nuevo un día después, el jueves, aunque, como había ocurrido un día antes, a las pocas horas la velocidad de las llamas y su cercanía a la línea obligaron a detener de nuevo la circulación.

Así, desde el pasado jueves, este incendio y otros que alcanzaron la provincia de Zamora han impedido que la alta velocidad ferroviaria entre Galicia y Madrid se haya retomado.

Ante esta situación, Renfe ha activado trenes especiales entre Madrid y Zamora. Para este miércoles, Renfe ha activado dos frecuencias con salida desde Madrid y otras dos desde la provincia zamorana.