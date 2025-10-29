Aena no ve motivos para modificar su política de dividendos

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha señalado este miércoles que, en este momento, mirando hacia el futuro, no ve motivos para que el gestor aeroportuario modifique su política actual de dividendos, pese a un volumen de inversiones muy elevado previsto para los próximos años.

El reparto actual es del 80 % del beneficio neto, ha recordado Maurici en la presentación de los resultados del tercer trimestre de Aena a los analistas e inversores.

Aena ha anunciado recientemente las inversiones previstas en la propuesta del DORA III (2027-2031) -que se encuentra en una fase muy temprana del proceso de consulta-, con un importe cercano a los 13.000 millones de euros, de los cuales casi 10.000 millones corresponden a la actividad regulada.

Maurici considera que, hasta el momento, es compatible que Aena invierta grandes cantidades de dinero en los próximos años y mantenga un reparto de dividendos muy elevado.

Según Maurici, la inversión prevista en el DORA III culminará en la modernización y ampliación de numerosos aeropuertos españoles, que son esenciales para el desarrollo económico de España en la próxima década.

Aena explica que existen riesgos al proyectar una inversión de capital tan elevada

Aunque, por supuesto, existen riesgos al proyectar una inversión de capital tan elevada, esto será bueno para la empresa, ya que aumentará su infraestructura aeroportuaria, mejorará sus aeropuertos y la calidad de los servicios que ofrece a sus clientes. «En definitiva, el aumento del volumen de inversión generará valor para la empresa sin duda alguna», ha defendido.

Asimismo, ha considerado que la empresa «está muy bien preparada para este período tan estresante de una enorme cantidad de inversión».

«Si fuera de otra manera, no habría propuesto este volumen de inversión al consejo de administración ni lo habría transmitido al Gobierno para su análisis. La decisión final se tomará el próximo año. Así que creo que estaremos preparados», ha añadido.

Por su parte, el director financiero, Ignacio Castejón, ha comentado que Aena, este año, el que viene y el primero de Dora III, desde el punto de vista del flujo de caja, no experimentará cambios sustanciales.

En su opinión, la empresa necesitará obtener financiación mediante deuda para invertir en todos estos gastos de capital, principalmente en los últimos años de Dora III.

«Si analizamos nuestro perfil de vencimiento de deuda, no hay pagos importantes previstos para el próximo año, y especialmente durante los primeros años de DORA III», ha agregado el directivo, que prevé que la empresa mantendrá su calificación crediticia en los próximos años, a pesar de la propuesta de inversión que está encima de la mesa.