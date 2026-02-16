Aena prevé aprobar sus nuevas tarifas este martes, con casi 13.000 millones de inversión

La empresa Aena prevé invertir 12.888 millones de euros en modernizar y ampliar los aeropuertos españoles durante el periodo 2027-2031, según su Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA III), una cantidad que más que triplica lo ejecutado en el quinquenio anterior (3.542 millones).

La propuesta del DORA III está prevista que este martes sea debatida y aprobada por el Consejo Extraordinario del gestor.

De esa inversión total, 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas (que se incluirán en el DORA y se financian con las tasas aeroportuarias), mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Las inversiones se cubren con la tarifa que el gestor de los aeropuertos cobra a las aerolíneas por los servicios que les presta (de embarque, de asistencia en tierra y de equipajes, entre otros) y que son objeto de polémica entre ambas partes.

Para el periodo 2027-2031 no se han concretado las tarifas, pero Aena sí ha avanzado que el aumento será menor que el de 2026, cuando estas tasas han subido una media del 6,44 % (0,68 céntimos) hasta situar el ingreso máximo por pasajero ajustado en 11,02 euros.

Durante los periodos regulatorios de 2017 a 2021 y de 2022 a 2025, las tarifas permanecieron estables o bajaron de un ejercicio a otro, salvo de 2023 a 2024, cuando subieron un 4,09 %.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) calcula que el tráfico aéreo podría crecer en España un 3,6 % anual entre 2027 y 2031, hasta más de 400,8 millones de pasajeros, por lo que entiende que es compatible el programa inversor de Aena con una bajada de tasas aeroportuarias.

Inversiones para atender el aumento de la demanda

Las inversiones se destinarán principalmente a atender el incremento de tráfico aéreo, que en 2025 sumó 321,6 millones de pasajeros en los 46 aeropuertos y dos helipuertos que gestiona la compañía de mayoría pública en España, y que hace que varios aeropuertos de la red estén al borde de sus límites, entre ellos los de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao o Tenerife Norte.

En el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde las actuaciones ya comenzaron hace varios meses, las previsiones apuntan a una inversión de 4.000 millones de euros a lo largo de sucesivas olas inversoras.

En el caso del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Aena prevé destinar más de 3.000 millones de euros a la ampliación, aunque la mayor parte (la ampliación de la tercera pista, la construcción de una nueva terminal satélite y la «reconfiguración» de las terminales T1 y T2) se acometerá a partir de 2031.

La propuesta de Aena ya ha pasado el proceso de consultas con las aerolíneas.

Una vez aprobado por el Consejo de Administración, debe enviarse a la dirección general de Aviación Civil, a la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y a la dirección general de Política Económica del Ministerio de Economía.

Con todas esas aportaciones, el documento debe pasar por el Consejo de Ministros, que debe aprobarlo antes del 15 de septiembre.