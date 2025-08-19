Air Europa acepta la oferta de 300 millones de Turkish Airlines

La aerolínea Air Europa ha aceptado este martes la oferta de adquisición de una parte minoritaria de la compañía presentada por Turkish Airlines (THY), que asciende a 300 millones de euros, según han informado este martes por fuentes conocedoras de la operación.

El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, ha suscrito la carta de aceptación de la oferta pasadas las tres de la tarde.

Finalmente, Turkish Airlines ha ofrecido 275 millones, que primeramente será un préstamo para Air Europa y después se transformarán en acciones una vez que esté la operación autorizada por los organismos reguladores competentes.

A estos 275 millones, se suman otros 25 millones que THY destinará a la compra de acciones de forma inminente.

THY se hará con el 26 % o el 27 % del capital, una cuantía que tiene que definirse una vez que se hagan todos los balances, según las fuentes.

Se espera que este martes ambas compañías emitan un comunicado para informar de la operación.

Con estos 275 millones, más lo que tiene Air Europa en caja, la aerolínea prevé cancelar el préstamo de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) por 475 millones.

En el capital de Air Europa, también está IAG con un 20 % de la sociedad.