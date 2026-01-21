Air Europa incluye 30 frecuencias más a Málaga desde el sábado y hasta el 2 de febrero

La aerolínea Air Europa incluirá treinta frecuencias más a Málaga desde el próximo sábado hasta el 2 de febrero, en total 10.800 plazas, según han indicado este miércoles fuentes de la aerolínea.

Air Europa ya había reforzado en dos ocasiones su operativa en la ruta Madrid-Málaga-Madrid para favorecer la conectividad con tres vuelos extra a los cuatro diarios que ya operaba, con lo que este miércoles, mañana jueves y el viernes ofrece en total siete frecuencias y 1.080 plazas más cada día con respecto a su oferta habitual.

Iberia también ha añadido más vuelos a su operativa en Andalucía hasta el 2 de febrero, en concreto un vuelo diario adicional en cada sentido entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga, con objeto de atender la demanda después del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada está suspendida tras este accidente, que ha provocado 43 fallecidos.