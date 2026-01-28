El fundador de Amazon, Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo.

Amazon comunica a sus empleados que está preparando 16.000 despidos en la compañía

Amazon ha comunicado la puesta en marcha de nuevos cambios organizativos que afectarán a parte de su plantilla. La compañía reconoce que se trata de una decisión difícil y ha explicado que estas medidas responden al proceso iniciado para reforzar su estructura interna.

Tal y como ya avanzó en octubre, Amazon lleva meses trabajando en una reorganización orientada a reducir niveles jerárquicos, aumentar la responsabilidad de los equipos y eliminar burocracia. Mientras que algunos departamentos completaron estos ajustes el pasado otoño, otros han continuado con el proceso hasta ahora.

Como consecuencia de esta nueva fase, las reducciones anunciadas impactarán en aproximadamente 16.000 puestos de trabajo. La empresa ha señalado que está centrando sus esfuerzos en apoyar a los empleados afectados. En Estados Unidos, la mayoría dispondrá de un plazo de 90 días para optar a un nuevo puesto dentro de la compañía, aunque este periodo puede variar en función de la normativa local de cada país.

Para aquellos trabajadores que no consigan una recolocación interna o decidan no buscarla, Amazon ofrecerá medidas de apoyo para la transición profesional, que incluirán indemnizaciones por despido, servicios de recolocación, mantenimiento de determinados beneficios, como el seguro médico cuando corresponda, y otras ayudas adicionales.