El expresidente socialista Zapatero es uno de los imputados en el caso Plus Ultra por el supuesto cobro de comisiones para conseguir el rescate público de la Sepi, rescate en defendió y defiende por su 'limpieza' la exministra de Hacienda María Jesús Montero y fracasada candidata de Sánchez a la Junta de Andalucía.

Anticorrupción pide un ‘exhaustivo’ informe sobre la presencia de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez José Luis Calama que la UDEF elabore un «exhaustivo» informe sobre los cambios accionariales en Plus Ultra, fundamentalmente a partir de 2017, año en el que ingresó capital de origen venezolano, para analizar el «eventual impacto» de esa circunstancia «en la propia consideración de la aerolínea al solicitar ayuda pública» en 2021.

En su escrito al magistrado de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, la fiscal del caso, Elena Lorente, recuerda que la aerolínea se constituyó el 25 de agosto de 2011 con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores.

Constituida en 2011 por accionistas españoles en 2017 se produjeron cambios accionariales significativos en Plus Ultra con presencia de capital venezolano, señala Anticorrupción

Posteriormente, observa, hubo «diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir del año 2017 en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano», según reflejó ya la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía en un informe en 2025, cuando esta causa estaba aún secreta.

«El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra -añade- se produjo a través de diversas escrituras públicas, como se menciona en el referido informe de la UDEF, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis, resultando por ello de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial».

Zapatero, que se ofreció al juez a mirar todas sus cuentas, las quiere poner a salvo ahora de la investigación de la UDEF

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez que ponga «límites» a la Policía a la hora de recabar información de varias cuentas bancarias, al advertir de que acceder al «universo» de todas sus operaciones económicas puede derivar en una investigación prospectiva con vulneración de derechos.

Por ello, en un nuevo recurso al que ha tenido acceso EFE este lunes, la defensa del exlíder socialista pide al juez que acote la información que debe recabar la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), sin perjuicio de que los investigadores puedan solicitar al magistrado cuantas ampliaciones consideren necesarias.

Zapatero, que recurre el auto en el que el juez pedía información de sus cuentas bancarias de sus hijas, su secretaria y el empresario Julio Martínez Martínez, combate específicamente la parte en la que el magistrado autorizaba a la UDEF a «ampliar la información que se considere pertinente sobre los referidos productos».

Una autorización que busca suprimir para que esa «información adicional, que pueda recabar la UDEF, se obtenga con previa autorización judicial» con el objetivo de comprobar «si se han canalizado pagos» hacia Zapatero de Martínez o de empresas relacionadas con él.