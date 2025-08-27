Astara nombra nuevo consejero delegado a Ignacio Enciso, tras la salida de Jorge Navea

La empresa de movilidad Astara ha nombrado este miércoles a Ignacio Enciso como nuevo consejero delegado de la compañía, tras la salida de Jorge Navea, que llevaba dos décadas al frente de la compañía.

Astara, antigua Bergé Automoción, ha explicado en un comunicado que Enciso ha desempeñado el cargo de director financiero en la compañía durante la última década, además de ocupar posiciones internacionales en Europa y Latinoamérica.

Según la empresa, su visión global y profundo conocimiento del negocio «lo convierten en el perfil idóneo para consolidar el posicionamiento de Astara como referente global en el sector del automóvil».

Enciso ha destacado el honor de asumir el reto y ha recalcado que el objetivo es «seguir innovando, impulsando la sostenibilidad y ofreciendo a nuestros clientes y socios soluciones que se adapten a sus necesidades presentes y futuras».

Astara tiene presencia en 19 países de Europa, Latinoamérica y Asia, con un equipo de más de 3.000 personas, una facturación anual superior a los 5.200 millones de euros, un portfolio de más de 40 marcas de automoción representadas y una red de concesionarios independientes con más de 3.200 puntos de venta.