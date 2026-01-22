Aumenta a 45 el número de muertos en el accidente de trenes de Adamuz

El número de muertos en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) asciende ya a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado este jueves otros dos cadáveres, han informado a EFE fuentes del operativo.

Ambos cadáveres han aparecido debajo del tren Alvia, según las mismas fuentes.

Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

La investigación del accidente de trenes de Adamuz continúa

Los trabajos en la zona del accidente prosiguen por cuarto día con muchas incógnitas por aclarar en la investigación. Se trata de averiguar «si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse», según ha señalado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En este momento se baraja como causa más probable del siniestro una rotura de carril o de soldadura, según ha indicado el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón.

La investigación también ha revelado la existencia de muescas en las ruedas de los vagones anteriores al que descarriló.

Además, los audios de las conversaciones del personal ferroviario desvelan que el conductor del Iryo no fue consciente del choque y que el centro de control de la estación de Atocha intentó contactar con el maquinista del Alvia, que posiblemente ya había fallecido.

Ante su falta de respuesta, pudieron hablar con la interventora, que, en estado de ‘shock’, informó de que tenía «sangre en la cabeza».

Puente: le «cuesta creer» que el origen del accidente de Adamuz esté en el Iryo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que le «cuesta creer» que la causa del accidente del domingo en Adamuz (Córdoba) estuviera en el tren Iryo y ha apuntado la posibilidad de que el origen del siniestro «sin duda» estuviera «en la infraestructura y en la vía».

En una entrevista en la Cope, ha afirmado que es «muy raro» que el origen del accidente estuviera en el tren, ya que es «muy nuevo»; sus estándares de fabricación son de una «precisión y calidad altísima»; y además había pasado los controles de mantenimiento «escrupulosamente», según le han dicho.

«Que (el origen) sea la infraestrutura y la vía es posible sin duda», ha afirmado Puente, que ha insistido en que es un «suceso muy extraño», porque la vía está recién renovada y ha pasado todas las revisiones.