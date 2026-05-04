Avis se suma a los ERE en Barcelona

La plantilla del centro de atención al cliente que tiene la multinacional de alquiler de coches Avis en Barcelona se ha manifestado este lunes contra el ERE que afecta a 132 trabajadores y ha iniciado una huelga indefinida contra los despidos. Aunque son numerosas las empresas que operan en España con ERE ejecutados en los últimos meses o previstos para los siguientes llama la atención su alta concentración en Barcelona. Solo en las últimas semanas empresas como Tubos Reunidos, Capgemini, Nestlé España, Inetum, Glovo, Mediapro, limak… han anunciado despidos colectivos y muchos de ellos afectan directamente a Cataluña.

Decenas de trabajadores de este centro internacional de atención al cliente se han concentrado primero frente a las oficinas de Avis, situadas en el World Trade Center de Barcelona, y luego han salido en manifestación por el centro de Barcelona.

El ERE presentado por Avis afecta a 132 trabajadores, de un total de 340 personas del centro de atención al cliente

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han precisado a EFE que la movilización ha reunido a unas 200 personas.

En declaraciones a EFE-TV, Raül Suárez, delegado de la CGT en este centro, ha justificado la protesta de hoy y la huelga indefinida para tratar de «paralizar» este ERE, y ha añadido que por el momento no ha habido «ningún avance» en los contactos con la empresa

El ERE presentado por la empresa afecta a 132 trabajadores, de un total de 340 personas del centro de atención al cliente.

La CGT, el sindicato mayoritario en el comité, sostiene que la empresa no tiene pérdidas, sino que quiere deslocalizar su actividad llevando el servicio a «Bulgaria, Polonia y Filipinas».

El sindicato asegura que desde la pandemia la plantilla se ha «ido reduciendo paulatinamente con despidos puntuales, bajas voluntarias y congelación del reclutamiento».

Los trabajadores, que portaban banderas de los sindicatos CGT, CC.OO. y UGT, se han manifestado con pancartas como «No a los despidos. No al ERE de Avis Budget Group» o «No a la deslocalización».