Berkeley confirma el potencial del proyecto de extracción de litio y rubidio en Salamanca

La empresa Berkeley ha anunciado hoy los resultados positivos de un programa de ensayos metalúrgicos preliminares realizado con muestras representativas del proyecto Conchas para la extracción de litio y rubidio en la parte más occidental de la provincia de Salamanca, cerca de la frontera.

La compañía, como parte de su iniciativa de exploración de minerales críticos, ha confirmado que Conchas alberga zonas poco profundas y gruesas de mineralización de litio y rubidio, con estaño, cesio, berilio, niobio y tantalio accesorios dentro de una unidad de leucogranito moscovítico.

«Estos resultados son muy alentadores, ya que han proporcionado una evaluación inicial positiva de las características metalúrgicas de la mineralización de múltiples materias primas en Conchas y han confirmado que se pueden lograr muy buenas recuperaciones de litio y rubidio utilizando métodos de flotación y separación magnética», ha indicado el director de Berkeley, Robert Behets, en una nota de prensa.

Este hito sigue a dos campañas de perforación que demostraron la presencia de zonas poco profundas y gruesas de mineralización de litio y rubidio en el proyecto.

«Dados los prometedores resultados de la perforación y los resultados metalúrgicos iniciales, la empresa seguirá avanzando sistemáticamente en el desarrollo del proyecto, incluyendo la modelización en 3D de los datos de perforación como precursor de la estimación de recursos, y una segunda fase de pruebas metalúrgicas para optimizar los procesos de flotación y separación magnética», ha precisado.

La concesión de este proyecto cubre un área de 31 kilómetros cuadrados en la parte occidental de la cuenca de Ciudad Rodrigo y está cubierta en su mayor parte por sedimentos del Cenozoico, mientras que solo la parte noroeste de la concesión está descubierta y dominada por la intrusión del batolito de Guarda.

El especial interés del rubidio como mineral crítico, apunta Berkeley

La firma contrató a SLR Consulting Ltd para realizar pruebas metalúrgicas en muestras representativas obtenidas de tres perforaciones con broca diamantada hechas en 2024.

El programa preliminar de pruebas metalúrgicas, diseñado para evaluar la recuperación potencial de litio y rubidio y otros elementos de interés económico, incluyó la caracterización de la muestra principal, el análisis mineralógico y pruebas de separación por gravedad, flotación y magnetismo.

El rubidio es una materia prima fundamental para la tecnología avanzada y las aplicaciones industriales utilizadas en sectores clave como la defensa y el ejército, la industria aeroespacial, las comunicaciones, la medicina y las energías renovables.

Tanto Estados Unidos como Japón han clasificado el rubidio como mineral crítico debido a su importancia estratégica y a la creciente demanda en aplicaciones de alta tecnología.