Calendario laboral de 2026: cuatro fines de semana largos comunes en toda España

El calendario laboral de cada año es una de las informaciones más esperadas por los ciudadanos. A falta de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique oficialmente el calendario laboral nacional, que recoge todas las festividades estatales y autonómicas, los gobiernos regionales han ido aprobando en los últimos meses sus respectivos calendarios laborales, que han sido recopilados por este periódico.

Según esto, el próximo año los trabajadores podrán disfrutar de, al menos, cuatro fines de semana largos comunes en toda España:

El 1 de mayo, Día del Trabajo, que será viernes.

El 12 de octubre, Fiesta Nacional, que cae en lunes.

El 25 de diciembre, Navidad, que en 2026 será viernes.

El Viernes Santo, que se celebrará el 3 de abril.

Nueve festivos obligatorios en toda España

El año 2026 tendrá, tal y como establece la ley, 14 festivos nacionales, de los cuales dos son fijados por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, hay nueve festividades nacionales que son de carácter obligatorio para todas las comunidades autónomas y no pueden ser sustituidos, salvo que coincidan en domingo.

Estos nueve festivos nacionales obligatorios son:

1 de enero (Año Nuevo).

Viernes Santo (3 de abril en 2026).

1 de mayo (Fiesta del Trabajo).

15 de agosto (Asunción de la Virgen).

12 de octubre (Fiesta Nacional).

1 de noviembre (Todos los Santos).

6 de diciembre (Día de la Constitución).

8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

25 de diciembre (Navidad).

En 2026, dos de estas fechas caen en domingo: el 1 de noviembre (Todos los Santos) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución). En estos casos, las comunidades autónomas tienen la opción de trasladar la festividad al lunes siguiente o sustituirla por otra fecha.

Festivos opcionales y particularidades

Además de los nueve días señalados, existen otros tres que son opcionales, lo que significa que cada autonomía puede decidir adoptarlos o cambiarlos por otras celebraciones:

6 de enero (Día de Reyes).

Jueves Santo (2 de abril en 2026).

19 de marzo (San José) o 25 de julio (Santiago Apóstol), a elección de cada comunidad.

Aunque el 6 de enero no es un festivo nacional obligatorio, en 2026 todas las comunidades autónomas lo han adoptado, de modo que será fiesta en toda España.

Diferencias autonómicas

Como cada año, las comunidades y ciudades autónomas han adaptado el calendario a sus festividades propias, además de gestionar los festivos que caen en domingo. Así, aunque existe una base común de días festivos, el calendario definitivo puede variar ligeramente de una región a otra.