Caos en el AVE Madrid-Galicia en pleno Puente de Agosto

La circulación de trenes en la línea AVE Madrid-Galicia se mantiene suspendida por los incendios forestales y Renfe habilitará únicamente un convoy entre Madrid y Zamora pero no se plantea por el momento reabrir el servicio ferroviario en la línea Madrid-Galicia realizando una parte del trayecto con transbordos en autobuses por carretera entre Otero de Sanabria (Zamora) y Ourense.

Inicialmente, fuentes del Centro de Coordinador Operativo Integrado (Cecopi) constituido en Zamora por los incendios forestales, informaron de que los responsables de la línea ferroviaria se planteaban reabrirla con transbordos en Otero de Sanabria, pero Renfe lo ha negado.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora y responsable del Cecopi, Fernando Prada, había informado de esa posibilidad y de que los convoyes de Madrid llegarán a la estación de Sanabria AVE, en Otero de Sanabria, pero el operador público ha asegurado que no barajan esa posibilidad porque la información que tienen hasta el momento es la de que la línea está cerrada.

Renfe desconoce cuando podrá reabrir el servicio de AVE entre Madrid y Galicia

Los incendios forestales del este de la provincia de Ourense que han llegado ya al AVE Sanabria de Zamora -donde se han desalojado cinco localidades- han motivado el cierre al tráfico de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia y la suspensión de los servicios ferroviarios.

Renfe sí habilitará un tren entre Madrid y Zamora para los viajeros que tenían ese destino, según dichas fuentes.