Carlos Pedreira Freire asume la dirección general de Alcampo en su camino al multiformato

Carlos Pedreira Freire, actual director de Patrimonio y Proximidad Digital de la cadena de hipermercados Alcampo, asume desde hoy la dirección general de la compañía, relevando a Américo Ribeiro que, tras seis años en la empresa, asumirá posiciones de Consejero en diferentes países donde opera Auchan Retail y la presidencia de Zenalco (central internacional de compras de frutas y verduras de Auchan Retail).

Carlos toma la responsabilidad de guiar a Alcampo en el proceso de transformación iniciado, impulsar la inversión en proyectos de futuro, consolidar un modelo multiformato y omnicanal que responda a las nuevas tendencias de consumo y asegurar que los clientes disfruten de una experiencia de compra ágil, personalizada y sostenible.

Bajo su liderazgo, la compañía trabajará en su adaptación a los hábitos emergentes, fomentando espacios físicos y digitales más cercanos, convenientes y alineados con las necesidades de los consumidores, al mismo tiempo que garantiza un desarrollo responsable y con visión de largo plazo.

Carlos Pedreira comenzó su trayectoria en Alcampo en el año 2021

Tras acumular una amplia experiencia internacional en puestos directivos tanto en Auchan Retail como en otras empresas, Carlos Pedreira comenzó su trayectoria en Alcampo en el año 2021, asumiendo entonces, junto a Ribeiro, la responsabilidad de preparar la transición planificada orientada a liderar la dirección general de la compañía.

Carlos Pedreira, de 48 años, es licenciado en Derecho por la Universidade da Coruña, donde cursó también un Posgrado de Dirección y Gestión de Empresas así como formación en Derecho Internacional, estudios que completó en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pedreira, tras experiencias en otras empresas, ingresó en Kiabi donde desempeñó diversos puestos como Responsable Jurídico y Expansión, Director Jurídico del Grupo en Francia y CFO de ITFAS la central de compras del Grupo Kiabi, ubicada en Hong Kong hasta el año 2017. En ese mismo año asumió la Dirección Jurídico y Fiscal de Auchan Retail Internacional, llegando a España en 2021 como Director de Finanzas y Patrimonio, y tras liderar una zona de vida con 2 hipermercados y 8 supermercados dirigió posteriormente también la Proximidad Digital, que agrupa responsabilidades de dirección de Desarrollo, Técnica, Franquicias y M&A (Mergers and Acquisitions) Proyectos estratégicos, e-commerce y CFC (Customer Fulfillment Center).

Américo Ribeiro tras una primera etapa como emprendedor, ha dedicado toda su carrera profesional al retail alimentario. Comenzó en el Grupo Pao de Açúcar y posteriormente se integró en el grupo Auchan en 1996 tras la fusión de las dos empresas. Américo asumió en 2007 la dirección general de Auchan Portugal, cargo que desempeñó durante 10 años. En 2017 quedó nombrado Director General de Auchan Italia. Desde 2020, Americo ha sido el Director General de Alcampo.