Ruth Díaz, la directora general de Amazon para España y Portugal

AECOC incorpora a su consejo directivo a Ruth Díaz, de Amazon, y Carlos Pedreira, de Alcampo

La asociación de fabricantes y distribuidores (Aecoc) ha aprobado en su asamblea general la incorporación al consejo directivo de Ruth Díaz (Amazon) y Carlos Pedreira (Alcampo).

En concreto, Díaz es la directora general de Amazon para España y Portugal, mientras Pedreira es el director general de Alcampo en España, según ha informado Aecoc en un comunicado.

La empresa ha recordado que el consejo directivo es el máximo órgano de gobierno de la asociación y tiene a su cargo la dirección, administración y representación de la organización.

Además, el consejo directivo se encarga de impulsar las líneas de trabajo definidas en su plan estratégico.