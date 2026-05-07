Bodegas Luzón presenta la nueva añada Por Tí 2022, un vino mediterráneo de equilibrio, frescura y autenticidad

Bodegas Luzón lanza al mercado la nueva añada de Por Tí 2022, una edición limitada que refleja el carácter de un año marcado por condiciones extremas y decisiones precisas en el viñedo. El resultado es un vino más fluido, expresivo y equilibrado, fiel a su esencia mediterránea.
La cosecha 2022 estuvo condicionada por una intensa sequía y un ciclo vegetativo especialmente exigente, con una brotación retrasada entre 15 y 20 días y un verano de temperaturas extremas que aceleró la maduración. Pese a estas circunstancias, el excelente estado sanitario de la uva permitió a Bodegas Luzón trabajar con materia prima de gran calidad, obteniendo vinos limpios, precisos y de notable pureza aromática.
La producción, sin embargo, se redujo un 22 por ciento respecto a campañas anteriores, convirtiendo esta añada en una propuesta especialmente limitada y valiosa. La clave estuvo en una interpretación minuciosa de cada parcela y en la determinación exacta del momento óptimo de vendimia, adelantada para preservar la frescura y evitar sobremaduraciones. Esta gestión permitió mantener intacta la identidad mediterránea de Por Tí, consolidando una añada donde la elegancia y la expresión prevalecen sobre la concentración.
Por Tí 2022 se presenta como un vino más vivo y ágil que otras cosechas, con una textura amable y una acidez vibrante que aporta tensión, frescura y longitud en boca. En nariz, despliega un perfil aromático definido por frutas rojas frescas, matices balsámicos, toques especiados y un sutil fondo tostado perfectamente integrado. En conjunto, ofrece una experiencia equilibrada, moderna y versátil.
Lejos de restar calidad, la menor concentración característica de esta añada permite una expresión más clara y precisa, donde la complejidad aparece en capas y cada matiz se muestra con naturalidad. Bodegas Luzón interpreta así una cosecha que resalta la autenticidad, la frescura y una visión contemporánea del vino mediterráneo.
Gracias a su perfil equilibrado y accesible, Por Tí 2022 se adapta con facilidad a distintos momentos de consumo, desde propuestas gastronómicas ligeras hasta ocasiones más especiales, manteniendo siempre una identidad marcada y honesta.
Con esta nueva añada, Bodegas Luzón reafirma su compromiso con una filosofía enológica basada en escuchar al viñedo, respetar cada campaña y elaborar vinos que transmitan con fidelidad el origen y las condiciones de cada año.
La nueva añada Por Tí 2022 ya está disponible a través de la tienda online de Bodegas Luzón y en sus canales habituales de distribución.