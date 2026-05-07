Tubos Reunidos: los trabajadores, contra el Comité que quiere seguir con la huelga

Los trabajadores participantes en la asamblea de este jueves de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) han votado casi unánimemente -232 de 234- a favor de que termine la huelga indefinida en esta fábrica, pero el comité ya ha avisado de que el paro continuará.

El grupo de trabajadores que quería una asamblea para votar sobre la continuidad de la huelga indefinida finalmente la ha celebrado esta mañana. Han participado 234 de los 870 trabajadores de la plantilla de Amurrio.

El resto de la plantilla no ha participado, una ausencia por la que abogaba la mayoría del comité de empresa, ELA, LAB y ESK, convocantes de la huelga indefinida y partidarios de proseguir la misma sin votaciones.

232 trabajadores de Tubos Reunidos han votado para poner fin a la huelga. Pese a ello, el Comité lo desconvoca y sigue con el paro indefinido

La asamblea ha empezado las nueve y media de la mañana. Antes ha habido momentos de tensión en la entrada de la fábrica, cuando ha accedido a la misma el grupo de trabajadores partidarios de votar en la asamblea.

Un piquete-concentración les esperaba en el puente de la entrada de la fábrica, convocado por los sindicatos ELA, LAB y ESK, mayoría en el comité. Un amplio cordón de los antidisturbios de la Ertzaintza y la policía local de Amurrio ha separado a las dos marchas.

Tubos Reunidos cuenta en su conjunto con una plantilla de aproximadamente 1.300 trabajadores y una deuda acumulada que supera los 260 millones de euros, de los que 150 corresponderían a la SEPI, y el lunes presentó la solicitud de concurso de acreedores.

La dirección ha alertado de que la situación de huelga indefinida en Amurrio es uno de los motivos que impiden obtener nuevos pedidos y, por tanto, ingresar dinero.