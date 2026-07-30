Cellnex impulsa su flujo de caja libre hasta los 301 millones y anuncia una remuneración adicional al accionista de 200 millones

Cellnex ha cerrado el primer semestre de 2026 con un sólido crecimiento orgánico y una clara aceleración en la generación de flujo de caja libre. Tanto los ingresos como el EBITDAaL han aumentado en términos orgánicos, impulsados por el dinamismo comercial y la disciplina operativa de la compañía.

En términos orgánicos proforma, los ingresos han crecido un 5,0% interanual. El EBITDA ajustado ha aumentado un 6,4%, el EBITDAaL un 7,7%, el RLFCF un 11,0% y el RLFCF por acción un 18,1%, gracias a las medidas de eficiencia operativa, la gestión proactiva de arrendamientos y la optimización de la estructura de capital.

Los ingresos consolidados reportados han alcanzado los 1.994 millones de euros en el primer semestre de 2026 gracias al crecimiento sostenido de todas las áreas de negocio. El negocio de torres se ha mantenido como el principal motor de crecimiento del Grupo, con ingresos de 1.625 millones de euros y un crecimiento orgánico del 5,2%. La fibra y la conectividad y los servicios de alojamiento han crecido un 7,8%, DAS, small cells y RANaaS un 4,5% y la difusión de radio y televisión un 0,5%.

El EBITDA después de arrendamientos se sitúa en 1.231 millones de euros y el flujo de caja libre recurrente apalancado ha alcanzado los 908 millones de euros. El flujo de caja libre ha aumentado hasta los 301 millones de euros, frente a los 19 millones del primer semestre de 2025, como resultado de una sólida generación de RLFCF y de una menor intensidad de inversión en programas BTS.

“El primer semestre de 2026 confirma la fortaleza del modelo industrial de Cellnex, con un crecimiento orgánico sostenido, una mejora del apalancamiento operativo y una clara aceleración en la generación de flujo de caja libre. Seguimos ejecutando nuestra estrategia con disciplina, reforzando nuestro papel como socio de infraestructuras de confianza para nuestros clientes y creando valor para nuestros accionistas, como demuestra también el anuncio del lanzamiento de un programa adicional de recompra de acciones por valor de 200 millones de euros”, señala Marco Patuano, CEO de Cellnex.

Añade: “Nuestras alianzas estratégicas a largo plazo, las iniciativas de eficiencia operativa y una asignación proactiva del capital están permitiendo a Cellnex combinar un crecimiento predecible y recurrente con un perfil financiero más eficiente. Todo ello sitúa al Grupo en una posición sólida para seguir avanzando en su hoja de ruta estratégica.”

El dinamismo comercial impulsa el crecimiento orgánico de Cellnex

El crecimiento orgánico de los Puntos de Presencia (PoPs) ha aumentado un 4,9% interanual, reflejo de una demanda sostenida de densificación de redes en los mercados en los que opera Cellnex. El crecimiento bruto de PoPs se ha situado en el 5,7% —un 3,6% procedente de nuevas coubicaciones y un 1,8% de despliegues BTS—mientras que la tasa de bajasse ha mantenido contenida en el -0,6% y la ratio de ocupación ha continuado aumentando hasta 1,63x, reforzando uno de los principales indicadores de utilización de activos y dinamismo comercial.

En España, Cellnex ha renovado su acuerdo con Vodafone España por un periodo adicional de diez años, que cubre aproximadamente 2.000 PoPs existentes y mantiene sin cambios las condiciones técnicas y financieras del acuerdo.

En Suiza, Cellnex ha ampliado su colaboración con Sunrise mediante un nuevo programa Build-to-Suit que contempla 300 emplazamientos adicionales, cuyo despliegue está previsto que comience en enero de 2027 y se prolongue durante un periodo de cinco años, reforzando así una relación a largo plazo en el marco del MSA original, con una duración inicial de 20 años y dos posibles prórrogas de 10 años cada una, prorrogándose indefinidamente tras esta última.

La compañía también ha ampliado su colaboración con Telefónica mediante la extensión de su programa de resiliencia energética, reforzando la continuidad y la fiabilidad de las redes de telecomunicaciones en España. El acuerdo, con una duración alineada con los contratos de los emplazamientos en los que se ubican las infraestructuras, prevé cubrir hasta 3.800 emplazamientos y da continuidad a la primera iniciativa de este tipo en España, anunciada en enero de 2026 y ya completada, que incluyó la instalación de baterías en más de 2.000 emplazamientos. Con esta nueva fase, Cellnex y Telefónica se adelantan al futuro Real Decreto sobre resiliencia de las redes de comunicaciones y garantizarán un mínimo de dos horas de autonomía en todos los emplazamientos cubiertos una vez finalizado el segundo despliegue, previsto para junio de 2027. Se están analizando oportunidades similares con otros operadores móviles en otros países.

Estas renovaciones confirman la capacidad de Cellnex para mantener y ampliar relaciones a largo plazo con sus clientes, al tiempo que se adapta a la evolución del sector. En la evaluación de nuevas oportunidades de negocio, Cellnex mantiene un marco disciplinado de asignación de capital, centrado en la creación de valor, la rentabilidad de cada proyecto y la contribución al flujo de caja durante la vida de cada contrato, incluyendo, cuando procede, el análisis de la TIR de proyecto no apalancada después de impuestos.

La demanda estructural de infraestructuras digitales se mantiene intacta

El crecimiento continuado de la demanda de conectividad móvil refuerza la necesidad de densificación, resiliencia y capacidad de las redes en toda Europa.

Como se ilustra en el gráfico inferior, el crecimiento interanual del uso de datos móviles ha sido una tendencia sostenida a largo plazo en Europa desde 2020, lo que pone de manifiesto el dinamismo estructural de la demanda de conectividad. El tráfico de datos móviles ha crecido un 22% entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.

a propia evolución operativa de Cellnex en el primer semestre de 2026 refleja esta tendencia estructural: el crecimiento orgánico de los Puntos de Presencia ha aumentado un 4,9% interanual, apoyado en las nuevas coubicaciones y los despliegues Build-to-Suit. Estos indicadores subrayan el papel sostenido de la infraestructura compartida para ayudar a los operadores móviles a responder al aumento de la demanda de tráfico y a mejorar la calidad y eficiencia de sus redes.

Se prevé que Europa necesite aproximadamente 475.000 millones de euros de inversión en redes móviles entre 2026 y 2036 para ofrecer cobertura 5G completa, densificación de red, resiliencia e infraestructuras preparadas para la inteligencia artificial. Cellnex considera que estos factores estructurales refuerzan su papel como socio de infraestructuras clave para los objetivos de conectividad nacionales y europeos.

A partir de su análisis técnico, incluida la disponibilidad de espectro, Cellnex prevé que las soluciones satelitales de conexión directa al dispositivo complementen, pero no sustituyan, a las redes terrestres. Los satélites pueden ampliar la cobertura en zonas remotas, pero no igualan la velocidad, la capacidad, la cobertura en interiores ni la fiabilidad de la infraestructura terrestre, que seguirá siendo la principal capa de capacidad para absorber el crecimiento futuro del tráfico.

“Cellnex está bien posicionada para ayudar a los operadores móviles a responder a las crecientes necesidades de conectividad, mejorar la resiliencia de las redes y facilitar la siguiente fase de la transformación digital de Europa. Consideramos que el avance continuo de la tecnología actúa como catalizador del crecimiento y genera nuevas oportunidades para las infraestructuras de conectividad. Nuestros resultados demuestran que Cellnex sigue ofreciendo un desempeño consistente al ayudar a los operadores móviles a adaptarse a la evolución de las necesidades de la red”, afirma Marco Patuano.

La eficiencia operativa impulsa la aceleración del flujo de caja libre

La eficiencia operativa siguió siendo un factor clave para la expansión de márgenes, apoyada en la centralización de compras, la optimización de proveedores y la simplificación de procesos. La adopción de la inteligencia artificial está permitiendo acelerar y reforzar la transformación en estas áreas. Las iniciativas relacionadas con arrendamientos —adquisición de terrenos, renegociación de rentas y anticipos de caja— han avanzado según lo previsto.

El flujo de caja libre ha entrado en una nueva fase de crecimiento, al alcanzar los 301 millones de euros, 15x los 19 millones registrados en el primer semestre de 2025. Esta evolución se ha visto impulsada por una sólida ejecución operativa, una estructura de capital eficiente, la optimización del coste de la deuda y una menor intensidad de inversión en programas BTS.

Sólida estructura de capital y remuneración al accionista

La liquidez disponible se ha situado en aproximadamente 5.300 millones de euros al cierre del primer semestre de 2026, incluyendo alrededor de 2.000 millones de euros en caja y 3.300 millones de euros en líneas de crédito no dispuestas. Los vencimientos del Grupo entre 2026 y 2028 están mayoritariamente cubiertos, respaldados por líneas de crédito renovables comprometidas y una amplia gama de opciones de financiación.

El dividendo de 2026 asciende a un total de 500 millones de euros: el primer tramo de 250 millones de euros se abonó el 15 de enero de 2026 y el segundo, el 15 de julio de 2026. Cellnex también ha completado el programa de recompra de acciones de 500 millones de euros anunciado el 6 de noviembre de 2025, con 200 millones ejecutados en el cuarto trimestre de 2025 y 300 millones en el primer semestre de 2026.

Hoy, 30 de julio de 2026, el Consejo de Administración ha aprobado el lanzamiento de un programa adicional de recompra de acciones por un importe máximo de 200 millones de euros, respaldado por la positiva evolución operativa del negocio y la liquidez disponible.

“El lanzamiento de este programa adicional de recompra de acciones eleva la remuneración total al accionista en 2026 a 1.000 millones de euros, superando los ambiciosos objetivos que nos fijamos en nuestro Capital Markets Day y que reforzamos en noviembre de 2025. Esto demuestra nuestra capacidad para superar las expectativas mediante una estrategia de optimización financiera y remuneración al accionista centrada en la creación de valor sostenible a largo plazo” afirma Raimon Trias, CFO de Cellnex.

Entre 2025 y 2026, Cellnex habrá destinado aproximadamente 2.000 millones de euros a la remuneración de sus accionistas, lo que representa un retorno acumulado en efectivo equivalente a cerca del 11% de su capitalización bursátil, tomando como referencia la cotización actual.

Sobre la base del importe máximo del programa, fijado en 200 millones de euros, y del precio de cierre de la acción de ayer, las acciones adquiridas representarían aproximadamente el 1,11% del capital social de la compañía tras la reducción de capital aprobada y anunciada hoy en el apartado siguiente “Reducción de capital social”.

Está previsto que el programa de recompra de acciones se inicie en agosto y finalice, a más tardar, el 31 de diciembre de 2026, o con anterioridad si se alcanza el importe monetario máximo establecido[1].

El programa será gestionado por una o varias entidades financieras, que adquirirán las acciones por cuenta y en nombre de la compañía y tomarán las decisiones relativas al momento de ejecución de las operaciones independientemente de Cellnex.

Una vez completado el programa de recompra y sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas, la compañía tiene previsto reducir su capital social mediante la amortización de las acciones adquiridas.

Reducción de capital social

Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado hoy una reducción de capital mediante la amortización de las acciones propias adquiridas en el marco del anterior programa de recompra, por importe de 500 millones de euros, que finalizó en junio. Esta operación refuerza el compromiso de Cellnex con la creación de valor para el accionista y la eficiencia de su estructura de capital.

Una vez ejecutada la reducción, el capital social de Cellnex ascenderá a 166.026.506 euros, representado por 664.106.024 acciones, con un valor nominal de 0,25 euros cada una, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie. Esta será la cifra proforma de acciones en circulación tras la amortización de las acciones propias adquiridas en el anterior programa de recompra.